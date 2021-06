Đoković, Federer in Nadal po hitrem postopku naprej, Bedene se je poslovil

V četrtek je na OP Francije na igrišče stopila "velika trojica". Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal so se brez večjih težav uvrstili v tretji krog. Slovenski igralec Aljaž Bedene je izzival Argentinca Diega Schwartzmana, a je moral pot treh nizih nasprotniku priznati poraz.

Bedene je imel težave s prstom

Aljaž Bedene, najboljši slovenski teniški igralec, je v drugem krogu igral proti Diegu Schwartzmanu, trenutno desetemu igralcu sveta. Argentinec je Slovenca premagal v treh nizih, v dvoboju, ki je trajal dve uri in 20 minut. Čeprav Schwartzman s170 centimetri sodi med manjše člane teniške karavane, pa se ta primanjkljaj v višini ni poznal na igrišču. Bedenetu, od Argentinca je višji 13 centimetrov, ni uspelo odščipniti Schwartzmanu niti enega niza. Deseti nosilec je Slovenca, 56. igralca sveta, odpravil z izidom 6:4, 6:2, 6:4. Treba je omeniti, da je imel Ljubljančan težave s prstom na desni roki in prosil tudi za zdravniško pomoč.

"Zadovoljen sem, da sem se lahko boril do konca, a moral bi res odigrati na višji ravni, da bi lahko imel danes priložnost proti takšnemu igralcu." Foto: Guliverimage/Getty Images

"Ne vem, za kaj gre, kot da ga ne bi čutil. Boli me komolec, močno, mogoče je s tem povezano. Če mi ne bo pomagala fizioterapija, pa bom šel na pregled, slikanje. Po protibolečinski tableti mi je bilo bolje, da nisem več razmišljal o tem. Je pa moteče, zapestje, palec veliko uporabljam. Iz tega vidika se nisem počutil najboljše," je v izjavi za Radio Slovenija dejal Bedene, ki bo prihodnji mesec dopolnil 32 let.

"Drugače je bilo res težko. Zadovoljen sem, da sem se lahko boril do konca, a moral bi res odigrati na višji ravni, da bi lahko imel danes priložnost proti takšnemu igralcu, ki vrača veliko žog, malo pa jih 'podari'."

"Bili so počasni pogoji. Vrnil je nazaj več, kot sem pričakoval, naredil sem veliko napak, a to mi je naredil ta pritisk, ki ga je ustvaril tekmec, ker je res dobro vračal žogico."

"Ne morem reči, da sem se ravno slabo počutil. Žogo sem dobro udarjal, a nisem izkoristil priložnosti, ki sem jih imel. Bilo je tudi nekaj smole pri kakšnih točkah, kakšno manj na črto bi lahko zadel. Na splošno je bolje odigral. Nisem pričakoval, da bo odigral tako dobro, tako da mu lahko samo čestitam. Pred dvobojem sem si dejal, da vse, kar lahko naredim, je, da dam vse od sebe. A tistemu tenisu, ki ga sicer lahko igram, se nisem približal," je še pojasnil.

Đoković, Federer in Nadal brez težav Federer je za zmago potreboval dve uri in 38 minut. Foto: Guliverimage

Od velike trojice je prvi na igrišče stopil Novak Đoković. Srb je igral proti izkušenem Urugvajcu Pablu Cuevasu, s katerim do zdaj še nista prekrižala loparjev. Srb je opravičil vlogo favorita in pokazal, da je v Pariz prišel v dobri formi. Nole je dvoboj dobil z izidom 6:3, 6:2 in 6:4. Igralca sta na igrišču preživela dve uri in osem minut.

Osrednje igrišče sta danes zavzela tudi Roger Federer in Hrvat Marin Čilić. Švicar in Hrvat se zelo dobro poznata, saj sta odigrala že veliko medsebojnih dvobojev. Kot v večini, je bil tudi tokrat boljši zimzeleni Federer. Baselčan je na koncu slavil z izidom 6:2, 2:6, 7:6 (4), 6:2. Federer je za zmago potreboval dve uri in 38 minut.

Foto: Guliverimage

Rafael Nadal je v Pariz prišel poln samozavesti, potem ko je zmagal turnir v Rimu. Kralj peska je na svoj rojstni dan, v četrtek je namreč praznoval 35 let, igral proti domačinu Richardu Gasquetu. Francoza je odpihnil v treh nizih in napredoval v naslednji krog.