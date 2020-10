V živo: Rafael Nadal ali Novak Đoković?

Finale Novak Đoković (Srb, 1) : Rafael Nadal (Špa, 2) 0:0*

Na pariški pesek sta ob 15. uri stopila Novak Đoković in Rafael Nadal, prvi in drugi igralec sveta. Mnogi ljubitelji tenisa si od tega dvoboja obetajo pravo teniško poslastico. Stavnice so sicer nekoliko na strani Rafaela Nadala, ki napada rekordno, trinajsto zmago na Roland Garrosu. Novak Đoković je v Parizu slavil le enkrat (2016). Toni Nadal, nekdanji dolgoletni trener Rafe, je za španski medije dejal, da bo to najtežji finale za njegovega nečaka.

Trenutne vremenske razmere, ki vladajo na igriščih Roland Garrosa, nekoliko bolje ustrezajo Novaku Đokoviću, saj se žogica manj odbija. To bo zanju že 56. medsebojni dvoboj, tako da med Srbom In Špancom skrivnosti ni. Pravzaprav gre za rivalstvo, ki ga tenis do zdaj še ni imel.