Ruud se je za četrtfinale pošteno namučil

Končan je prvi od štirih ponedeljkovih dvobojev osmine finala na OP Francije. Casper Rus je v 7:6, 7:5 in 7:5 po treh urah in 22 minutah premagal Nicolasa Jarryja.

Norvežan Casper Ruud, lanski finalist Rolanda Garrosa, na pariškem pesku kaže zelo dobre predstave. Njegov nasprotnik v osmini finala je bil Čilenec Nicolas Jarry. Nedavno sta se pomerila že v četrtfinalu turnirja v Ženevi, kjer je zmagal Jarry. Tokrat je Ruud le upravičil vlogo favorita, a čeprav je dvoboj dobil v treh nizih, je bilo zelo tesno. Čilec je Norvežana pošteno naučil, temu je po zmagi močno odleglo. Prvi niz je dobil šele po debeli uri igre v podaljšani igri, naslednja dva pa s 7:5. Skupaj sta igrala tri ure in 22 minut.

Tudi Danec Casper Rune drži izjemno formo na peščeni podlagi. V osmini finala ga čaka Argentinec Francisco Cerundolo, ki ima podoben slog igranja kot Danec. To bo za igralca prvi medsebojni dvoboj. Rune se letos na pesku zelo dobro počuti. Dvajsetletni igralec je na peščeni podlagi zbral 15 zmag in le tri poraze. Argentinec je prav tako v zelo dobri formi. Pred Roland Garrosom je dosegel četrtfinale v Rimu in finale na turnirju v Lyonu.