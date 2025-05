Medvedjevu Roland Garros ni usojen, bo šlo Đokoviću?

V torek so na OP Francije vse oči uprte v Novaka Đokovića. Srb ima na Pariz lepe spomine. Danil Medvedjev pa je šestič v karieri z nastopi na Rolandu Garrosu zaključil že v prvem krogu. S 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5 ga je premagal Cameron Norrie .

Po skoraj štirih urah igre ga je s 7:5 v odločilnem petem nizu Danila Medvedjeva premagal Britanec Cameron Norrie. Najboljši britanski igralec, sicer 81. tenisač z lestvice ATP, je prvič v petih dvobojih premagal Medvedjeva, ki je bil 11. nosilec in ki s odprtim prvenstvom Francije nikoli ni imel dobrih izkušenj. Njegov najboljši rezultat je namreč četrtfinale 2021.

Vlogi favorita pa je upravičil lanski finalist Alexander Zverev. Tretjepostavljeni Nemec je v treh nizih odpravil Learnerja Tiena iz ZDA.

Novak Đoković ima lepe spomine na Pariz, potem ko je lani na teh igriščih osvojil tako želeno zlato olimpijsko medaljo. Srbski zvezdnik ne sodi med največje favorite turnirja, a s svojimi izkušnjami in znanjem pride lahko zelo daleč. Morda tudi do končne zmage in tako želene 25. zmage na turnirjih za grand slam.

Njegov prvi nasprotnik je Američan Mackenzie McDonald, s katerim še nista igrala medsebojnega dvoboja. Nole letošnje sezone na pesku ni začel najbolje, je pa zato zadnji konec tedna dobil turnir v Ženevi in tako nakazal, da se njegova sezona vendarle dviga.