Paolini napredovala, lahko 17-letnica presneti?

Prvi sta v ženskem delu na igrišče stopili Elena Ribakina in Jessica Paolini. Paolini je bila od Ribakine v nizih boljša s 6:2, 4:6 in 6:4. Italijanka bi sicer lahko dvoboj odločila že v drugem nizu, v katerem je pri izidu 4:3 na svoj servis imela dve priložnosti za vodstvo s 5:3, a je nato Rusinja izenačila in prišla do dveh "break" žog za izenačenje, pri čemer je izkoristila drugo. Do konca drugega niza je dobila še dve igri in tako slavila s 6:4 ter dvoboj podaljšala v odločilen tretji niz.

V njem je bila spet boljša Italijanka in slavila s 6:4. "Dvoboj je bil resnično težak. V drugem nizu so me nekoliko preplavila čustva, a sem si rekla, da je vse v redu in skušala udariti vsako žogico ter se na koncu uvrstila v polfinale," je za AFP dejala Paolini. Z uvrstitvijo med štiri najboljše je le še dve zmagi oddaljena od dosežka rojakinje Francesce Schiavone, ki je na Roland Garrosu slavila leta 2010.

V drugem dvoboju se bosta na osrednjem igrišču pomerili Mira Andrejeva in Arina Sabalenka. Na prvi pogled se zdi, da Sabalenko čaka lahko delo, a šele 17-letna Andrejeva je lahko zelo nepredvidljiva igralka. Andrejeva lahko igra povsem neobremenjeno, saj je z uvrstitvijo v četrtfinale dosegla velik uspeh.

Igralki sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja, oba pa je brez težav dobila Sabalenka, ki se je na OP Francije najdlje prebila do polfinala.

Četrtfinale: Jessica Paolini (Ita, 12) - Elena Ribakina (Kaz, 4) 6:2, 4:6, 6:4

Mira Andrejeva (Rus) - Arina Sabalenka (Blr, 2)

