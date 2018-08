Poglejte, kdo je med dvobojem ponagajal Đokoviću #video

V igri Srba smo lahko videli veliko nihanj, na trenutke je bil nekdanji prvi igralec sveta videti tudi nervozen. Predvsem v drugem nizu, ko je vodil že s 3:0, a vodstvo pozneje zapravil, tako da je na koncu odločala šele podaljšana igra. Kljub nekoliko slabši igri mnogi menijo, da je forma Novaka boljša kot pred tednom dni v Torontu, kjer se je moral posloviti v tretjem krogu.

Med dvobojem je obema igralcema ponagajala žuželka:





Zadovoljen je, da se je dvoboj končal po dveh nizih

"Nisem zadovoljen s svojim nastopom. Bila so obdobja, ko sem igral dokaj dobro, a moral bi igrati še bolje. Že prej bi moral opraviti svoje delo, ampak treba je vedeti, da se je tudi on boril. Odigral je nekaj dobrih točk, ko je bilo to najbolj potrebno. Dobro je to, da sem ostal miren in osredotočen ter da sem v podaljšani igri odigral nekaj zares dobrih točk. Na splošno mi je všeč, da sem zmagal po dveh nizih, ker je dvoboj postajal vse težji," je uvodoma povedal Đoković.

Foto: Guliver/Getty Images

"Že nekaj let poskušam"

Turnir v Cincinnatiju je za Beograjčana kot zaklet, saj mu še ni uspelo zmagati. Do zdaj je že štirikrat igral v finalu, a vedno izgubil. Nazadnje je v finalu igral leta 2012, ko ga je premagal Roger Federer.

"Že nekaj let poskušam zmagati v Cincinnatiju, a so pogoji tukaj precej drugačni. Upam, da bom iz dneva v dan napredoval in dosegel raven, ki si jo želim. Tukaj ni lahkega načina za napredovanje. Delo je naporno in biti moraš pameten," je dodal zmagovalec letošnjega Wimbledona.

Novak je v letošnji sezoni igral na enajstih turnirjih, zmagal pa je le na enem, v Wimbledonu. Mu bo v Cincinnatiju uspelo v enajstem poskusu?