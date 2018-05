Đoković priznal napako, o svoji prehrani pa noče govoriti #video

Novak Đoković je priznal, da so njegova pričakovanja manjša kot takrat, ko je dominiral na teniških igriščih. Prav tako je manjša njegova samozavest, vendar še vedno verjame, da se lahko znova vrne med najboljše igralce.

"Še vedno treniram in se trudim, da bi bil čim boljši. Pričakovanja so v primerjavi s preteklimi leti drugačna, saj sem nekaj let zapored dosegal izredne uspehe. V zadnjem letu sem zaradi poškodbe veliko nihal, saj sem imel težave s komolcem," je v Beogradu srbskim medijem razlagal Đoković.

Foto: Reuters

V njem je še vedno plamen

V zadnjem času se je v njegovi trenerski ekipi veliko spremenilo. Za sodelovanje se je zahvalil Andreju Agassiju in Radku Stepanku, v svojo ekipo pa znova poklical Marijana Vajdo, Slovaka, s katerim sta v preteklosti dosegla velike uspehe. Zdaj je znano, da bodo sodelovali do OP Francije, nato se bodo usedli in pogovorili, kako naprej, a sam upa na najboljše. Kljub slabšim letošnjim rezultatom je Novak še vedno zelo motiviran in verjame vase.

"V meni je še vedno plamen, imam vero in samozavest, kar pride s časom in rezultati. Samozavest je manjša, kot sem bil vajen, ampak lahko se vrne z dobrimi dvoboji ali osvojenim turnirjem."

Foto: Reuters

Kot je 30-letni Beograjčan še povedal, težav s komolcem nima več. "Zaradi komolca je bila ogrožena moja igra in to je vplivalo na potek moje sezone. Veliko je prilagajanja. Po OP Avstralije nisem bil prepričan, ali bi šel na operacijo, vendar smo se z ekipo strinjali, da je tako najbolje, čeprav sem bil takrat proti. Zdaj sem prepričan, da je bila na dolgi rok to najboljša poteza. Za tem sem se prehitro vrnil na igrišča. Naredil sem napako in sam sem vztrajal pri tem. Preprosto fizično nisem bil dovolj pripravljen," je povedal 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki pravi, da je trenutno v procesu in da se mora navaditi na stanje.

"Ni konec sveta. Moram sprejeti takšen položaj. Ponosen sem na to, kar sem dosegel v svoji karieri, in še vedno sem motiviran za igranje vrhunskega tenisa."

Foto: Reuters

O prehrani: Na žalost ljudje zlahka obrnejo informacije

Pred dnevi je teniško javnost razburkal švicarski nutricionist Jürg Hösli, ki meni, da je srbski zvezdnik bolan in da mora čim prej zamenjati način prehranjevanja. Nole o tem ni hotel razglabljati, saj misli, da bi ga lahko določeni ljudje narobe razumeli.

"Nimam kaj povedati. Nočem razpravljati o tem. Na žalost ljudje zlahka obrnejo informacije, kar delajo zadnji dve leti ... Novic ne spremljam že nekaj let in ne vplivajo name, vplivajo pa na ljudi okoli mene," je dejal trenutno 12. igralec na svetovni lestvici.