OP Avstralije, 8. dan (ATP)

Novak Đoković je v uvodu prvega niza zaostajal že 4:0. Srbskemu zvezdniku se je uspelo vrniti in izsiliti podaljšano igro, tam pa je več zbranosti pokazal Hyeon Chung, ki je zasluženo dobil prvi niz s 7:6 (4). Drugi niz se je končal z izidom 7:5, tretji pa prav tako po podaljšani igri 7:6 (3). Že po prvem nizu se je videlo, da ima nekdanji prvi igralec sveta težave s komolcem.

Imel je težave s komolcem

"Chung je bil boljši igralec. Bil je kot zid na igrišču in v najpomembnejših trenutkih je igral najbolje," je po dvoboju povedal Đoković, ki je imel po koncu prvega niza težave s komolcem in zahteval zdravniško pomoč. "Komolec me je začel boleti na koncu prvega niza, tako da sem se moral še s tem ubadati. Ne vem, kaj bom naredil. Posvetoval sem bo s svojo ekipo," je še dodal šestkratni zmagovalec OP Avstralije.

INCREDIBLE! 🌟



Hyeon #Chung becomes the first Korean player in history - man or woman - to reach the QF at a Grand Slam.#AusOpen pic.twitter.com/R67I9fLEmn — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2018

"Lahko bi igral še dve uri"

"Sploh nisem vedel, da bomo lahko zmagal ta dvoboj. Počaščen sem, da sem lahko znova igral proti Novaku," je uvodoma povedal Chung, ki je bil na trenutke po slogu igre videti kot Srb. "Ko sem bil mlajši, sem kopiral Novaka, saj je bil moj idol," je še dodal zmagovalec dvoboja, ki je prepričan, da bi lahko igral še naslednji dve uri, če bi slučajno izgubil tretji niz.

Mladi Korejec je za zmago potreboval natanko tri ure in 24 minut. V četrtfinalu se bo udaril s Tennysom Sandgrenom, Američanom, ki je v ponedeljek prav tako presenetljivo izločil Dominica Thiema. Đoković, ki se vrača po poškodbi komolca, nikakor ni našel igre, da bi lahko bil enakovreden svojemu nasprotniku. Ta je danes zagotovo igral tenis svojega življenja.

Roger Federer se je sprehodil

Roger Federer je Madžara skorajda odpihnil z igrišča. Fucsovics se je Švicarju nekoliko upiral le v drugem nizu, medtem ko smo na igrišču lahko videli enosmerni promet v prid Federerja. Dvoboj se je končal z izidom 6:4, 7:6 (3) in 6:2, igralca pa sta na igrišču preživela le dobri dve uri.

.@RogerFederer is through to the #AusOpen QF!



He becomes the oldest man to reach the last 8 since Ken Rosewall in 1977. pic.twitter.com/ma7HEXqEyM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2018

Že 52. četrtfinale

Za Rogerja je to že 52. četrtfinale na turnirjih za grand slam, po letu 1977 pa je postal najstarejši igralec, ki se je uvrstil v četrtfinale. Federer se bo v četrtfinalu pomeril s Tomašem Berdychom, ki je v osmini finala premagal Italijana Fabia Fogninija.

Poslavlja se tudi Dominic Thiem

Od tekmovanja se je presenetljivo poslovil peti nosilec turnirja Dominic Thiem. V osmini finala ga je presenetljivo izločil 98. igralec sveta Tennys Sandgren. Dvoboj je bil napet, zmagovalec pa je bil znan po petih nizih. Zadnjega je dobil Američan, ki šele prvič igra na OP Avstralije. Pred tem je na turnirjih za grand slam igral lani na OP Francije in OP ZDA, kjer se je obakrat poslovil v prvem krogu.