Odprto prvenstvo Avstralije spet pred polnimi tribunami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letu 2022 bo uvodni grand slam sezone v Avstraliji na sporedu med 17. in 30. januarjem.

Bolj se zapleta z igralci samimi in dovoljenji za vstop v Avstralijo. Pravila za vstop v državo so na peti celini zelo stroga in še vedno potekajo pogovori po tem, pod kakšnimi pogoji lahko na turnir pridejo teniški zvezdniki.

Preberite še: