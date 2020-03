Odpoved ženskega tenisa do 2. maja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska krovna teniška zveza (WTA) je zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa podaljšala odpoved ženskih turnirjev najmanj do 2. maja, so sporočili v izjavi za javnost. S tem so na najvišji ravni odpovedani tudi turnirji v Stuttgartu, Istanbulu in Pragi.

Pred tem so v svetu tenisa odpovedali oba velika marčevska turnirja v Indian Wellsu in Miamiju. Koledar je osiromašen tudi v aprilu, saj poleg turnirjev serije WTA ne bo niti pokala Fed. Naslednji turnir, ki je za zdaj pod vprašajem, a še ni odpovedan, je OP Madrida od 4. do 10. maja.

Na turnirjih serije krovne moške zveze ATP in Mednarodne teniške zveze so odpovedi predvidene najmanj do 20. aprila.

