Oče mladega talenta: Nole, oprosti, ampak to vse stane

Zadnji konec tedna je odmeval velik uspeh mladega srbskega teniškega igralca Hamada Međedovića, ko je zmagal na finalnem turnirju mlade generacije - Next Gen ATP Finals. Ob tem je spet na površje prišla lanska zgodba, ko je Đoković mlademu teniškemu talentu nesebično pomagal. Pomagal do te mere, da je oče ostal brez besed.

Eden prvih, ki je za zadnji uspeh čestital Hamadu Međedoviću, je bil prav Novak Đoković. Ta ga je namreč leta 2021 vzel pod svoje okrilje. Srb je zaradi svojih izpadov večkrat pod plazom kritik, a dejstva kažejo, da zelo rad pomaga. Njegova pomoč je tako velika, da nekateri ostanejo brez besede. V lanskem intervjuju je za srbski Sportal zanimivo zgodbo povedal Eldin Međedović, oče mladega teniškega upa.

Nikoli ne bo pozabil tistega pogovora

Znano je, da je tenis zelo drag šport, če se želiš z njim ukvarjati na najvišji ravni. Pri Hamadu, pa ne samo v finančnem smislu, je vskočil prvi igralec sveta. Eldin je dejal, da so imeli izjemno srečo, saj se je 36-letni Beograjčan vseskozi trudil okrog njegovega sina. Oče nikoli ne bo pozabil drugega pogovora z enim najboljših igralcev vseh časov.

"Konkretno sva se pogovarjala o naslednjih korakih v karieri Hamada. Iskreno vam povem, da sem se med pogovorom uščipnil, da sem se prepričal, da se to res dogaja. Predlagal mi je, kaj narediti s Hamadom, in spominjam se, da se mu rekel: 'Nole, oprosti, ampak to vse stane.' On je nadaljeval in mi predlagal trenerja, govori mi je, koga bomo vključili, in dodal: 'Na Hamadu je samo, da trenira, za preostalo bom poskrbel jaz.' Jaz sem mu spet rekel: 'Nole, to stane.'"

Foto: Guliverimage

Oče ni mogel verjeti, kaj se pravkar dogaja. "Edo, tega ne delam zaradi denarja! Denar lahko zaslužim. Moja vloga in naloga je pomagati. Kakšen človek bi bil, če ne bi pomagal otrokom, ki si to zaslužijo, imajo radi tenis in še dosegajo rezultate? Jaz sem ga poslušal in potem je dodal: 'Veš, kako bomo naredili. Ko bo jutri uspelo Hamadu, boš tudi ti vzel nekoga, ki mu boš pomagal."

Ne bo pozabil prvega pogovora z njim

Z izbranimi besedami je o Novaku Đokoviću govoril tudi Hamad Međedović, ki je Novaka prvič v živo srečal za svoj deseti rojstni dan. "Takrat sem ga osebno spoznal in prvič govoril z njim. Izmenjala sva si nekaj besed in to je bila takrat zame največja stvar v mojem življenju. Pred tem sem ga gledal na televiziji, zdaj pa sem se pogovarjal z njim. Bila je izjemna priložnost."

Malo po tem, ko je Novak Đoković zmagal na še sedmem finalnem turnirju najboljši osmerice, je na turnirju Next Gen ATP Finals prvič zmagal tudi Hamad, potem ko je v finalu premagal favorita, Francoza Arthurja Flisa, trenutno 36. igralca sveta. "Dva iz Srbije. On je zmagal na velikem mastersu, jaz pa na Next Gen. To je velika stvar in vesel sem, da grem na neki način po njegovih stopinjah," je po veliki zmagi povedal Međedović.

Hamad Međedović je trenutno 111. igralec sveta. Foto: Guliverimage

Šele začetek?

Dvajsetletnik je letošnjo sezono končal na 111. mestu, saj na zaključnem turnirju ni bilo na voljo nobenih točk, je pa dobil ček v vrednosti 514 tisoč ameriških dolarjev (473 tisoč evrov), saj je turnir končal brez poraza. To je za nekoga, ki je pred tem skupaj zaslužil 415 tisoč dolarjev, zajeten kupček denarja.

To je zagotovo šele začetek, če pogledamo, kdo je v preteklosti zmagoval na tem turnirju – Stefanos Cicipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Vsi trije so v vrhu svetovnega tenisa, ob tem pa je treba upoštevati, da za mentorja niso imeli Novaka Đokovića.

