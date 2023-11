Đoković dvakrat premagan, v finalu je Italija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu zaključnega turnirja najboljših osmih ekip v Davisovem pokalu bosta igrali teniški reprezentanci Avstralije in Italije. Avstralci so v petek premagali Finsko, Italija pa je bila po preobratu boljša od Srbije z 2:1. Junak je postal Jannik Sinner, ki je proti Novaku Đokoviću rešil tri žogice za finale.

Avstralija, ki bo drugič zaporedoma igrala v finalu - lani je izgubila proti Kanadi -, bo 49. nastopila v finalu Davisovega pokala in se potegovala za 29. naslov, prvega po letu 2003, Italija pa bo osmič igrala v finalu. Zmagala je le leta 1976, nazadnje pa je bila v finalu 1998.

Jannik Sinner Foto: Reuters Odločitev o drugem finalistu je padla šele po igri dvojic. Miomir Kecmanović je najprej premagal Lorenza Musettija z 2:1 v nizih, nato pa se je Jannik Sinner v velikem slogu oddolžil prvemu igralcu na svetu Novaku Đokoviću za poraz prejšnjo nedeljo v finalu zaključnega turnirja ATP v Torinu. Srb je imel v deseti igri tretjega niza tri zaključne žoge za zmago in uvrstitev v finale, vendar je Italijan zadržal svoj začetni udarec in nato slavil s 7:5.

Novak Đoković Foto: Reuters Za Đokovića je bil to prvi poraz med posamezniki v Davisovem pokalu po 21 zaporednih zmagah. Nazadnje je zaradi poškodbe izgubil leta 2011 proti Argentincu Juanu Martinu del Potru.

V igri dvojic se Đoković in Kecmanović nista znašla. Sinner in Lorenzo Sonego sta bila boljša s 6:3 in 6:4.

Đoković je zapravil priložnost, da bi zmagovito končal zelo uspešno sezono, ki jo je že pred finalnim turnirjem Davisovega pokala v Malagi označil kot eno najboljših v karieri. Osvojil je tri velike turnirje, zmagal je na zaključnem turnirju v Torinu, postal je igralec z največ tedni na vrhu lestvice ATP, hkrati pa se je vrnil na vodilni položaj na svetu. Letos je 36-letni Srb s turnirskimi nagradami zaslužil skoraj 15 milijonov evrov.

Avstralija je v petek v polfinalu premagala Finsko z 2:0. Alexei Popyrin je ugnal Otta Virtanena s 7:6, 6:2, Alex de Minaur pa je bil boljši od Emila Ruusuvuorija s 6:4, 6:3.