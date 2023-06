Pričakuje se napeto srečanje

Beatriz Haddad Maia in Ons Jabeur bosta igrali drugi medsebojni dvoboj. Prvi dvoboj letos v Stuttgartu je dobila Jabuerjeva, potem ko je slavila z izidom 6:3 in 6:0.

Med Igo Swiatek in Coco Gauff se obeta napeto srečanje, potem ko bomo gledali ponovitev lanskega finala na OP Francije. Poljakinja nadaljuje svojo dominantno igro, saj je svoje nasprotnice do zdaj premagovala kot za šalo. Kot po tekočem traku je "vezala kravate" in do zdaj je oddala le devet iger. Američanka Coco Gauff do zdaj ni prepričala na turnirju Roland Garros in se je morala spopasti s kar nekaj težavami na poti do četrtfinala.

OP Francije

Četrtfinale: Beatriz Haddad Maia (BRA,14) - Ons Jabeur (TUN, 7)

Iga Swiatek (POL, 1) - Coco Gauff (ZDA, 6)

Preberite še: