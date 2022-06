Novo pravilo: hinavščine ne bo več

Pred dnevi je v javnost prišla novica, da bodo teniški igralci med dvobojem lahko komunicirali s trenerjem, kar je bilo do zdaj strogo prepovedano. Eni so nad to odločitvijo navdušeni, drugi malo manj.

V preteklosti smo ničkolikokrat videli, kako so igralke in igralci zaradi "coachinga" dobivali opozorila in kazni. Najbolj poznana je zgodba Serene Williams iz leta 2018 na OP, ko je Američanka povsem izgubila živce in na koncu proti Naomi Osaka izgubila tisti finale.

Od 11. julija bosta dovoljeni tako verbalna kot tudi neverbalna komunikacija med igralcem in trenerjem. Ko bo igralka ali igralec na isti strani, kot je trener, bo komunikacija lahko potekala. Ne bo šlo za pogovor, ampak samo za izmenjavo nekaj besed. Ko bo trener na drugi strani igrišča, bo dovoljena neverbalna komunikacija.

Patrick Mouratoglou je prepričan, da bo s tem konec hinavščine

Nad to potezo je bil navdušen teniški trener Patrick Mouratoglou, ki je bil krivec za dramo na OP ZDA leta 2018, ko je Sereni Williams dajal znake. Francoski strokovnjak, ki danes trenira Simono Halep, je dejal, da bodo končno legalizirali prakso, ki se na teniških igriščih dogaja že zadnja desetletja, s tem pa bo tudi konec hinavščine. Vsem je namreč jasno, da je kljub prepovedi že zdaj potekala komunikacija med igralcem in trenerjem.

Takole je leta 2018 Patrick Mouratoglou komuniciral s Sereno Williams.

Congratulations to the ATP for “legalizing” a practice that has been going on at almost every match for decades. No more hypocrisy. https://t.co/OVwgtwLLrW — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) June 22, 2022

Nekaj pa je tudi tistih, ki se z uveljavitvijo tega pravila ne strinjajo. Eden izmed njih je tudi teniški igralec Nick Kyrgios, ki je bil brez dlake na jeziku. Avstralec meni, da tenis s tem izgublja eno izmed lastnosti, ki je ni imel noben drug šport.

"Igralec mora sam dojeti stvari. To je lepota tenisa. Kaj se zgodi takrat, ko visoko uvrščeni igralec igra proti igralcu, ki nima trenerja, ali pa si ga ne more privoščiti," je opozoril 27-letni igralec. Za tenis namreč velja, da so stroški za trenerje visoki in da si ne more vsak igralec privoščiti, da trener z njim potuje na vsak turnir.

Novo pravilo na prihajajočem turnirju v Wimbledonu še ne bo veljalo.