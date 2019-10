Novaka Đokovića so se dotaknile besede nasprotnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković, trenutno najboljši igralec, se je prejšnji teden na turnirju v Tokiu sprehodil do zmage, potem ko ni oddal niti niza. Kot je videti, je njegova poškodba ramena že preteklost. Zmaga je dala Srbu še dodatno samozavest, a ob tem pa poudarja, da kljub uspehom poskuša ostati na trdnih tleh.

Novak Đoković je v finalu v Toku, kjer je igral proti Johnu Millmanu, zmagal po dveh nizih, za zmago pa je potreboval le eno uro in deset minut. Srbski zvezdnik nima počitka, saj ga ta teden čaka turnir serije masters v Šanghaju.

Upa, da se bo tako počutil tudi na olimpijskih igrah

"Nisem oddal niti niza. Odigral sem odličen turnir, tako da na turnir v Šanghaj odhajam samozavesten. Upam, da bom sezono končal tako, kot si želim," je uvodoma povedal številka ena svetovnega tenisa. Ta je turnir v Tokiu izbral tudi zato, ker bodo prihodnje leto tam olimpijske igre, ki mu veliko pomenijo. Toliko, da odkrito napoveduje napad na zlato medaljo.

"Olimpijske igre so na moji listi želja vedno visoko. Želel sem videti, kakšna je podlaga in kako je igrati na teh igriščih. Zelo zadovoljen sem s pogoji. Počutil sem se zelo dobro in upam, da se bom tako počutil tudi na olimpijskih igrah," je dejal Nole, ki je na Japonskem osvojil že 75. lovoriko na turnirjih serije ATP.

"Tenis igram vse življenje, profesionalec sem že več kot 15 let in načrtujem, da bom igral še kar nekaj let." Foto: Gulliver/Getty Images

Tam so se ga dotaknile besede Johna Millmana, njegovega nasprotnika v finalu. Ta je dejal, da bo zapuščina Đokovića nekaj, kar bomo še dolgo pomnili. "Poskušam ostati skromen in trdno stojim na tleh, čeprav se zavedam, da bodo generacije za mano pozitivno govorile o meni in o vsem, kar sem dosegel v tem športu."

Gledali ga bomo še kar nekaj let

Čeprav se sezona počasi bliža koncu, ima 32-letni Beograjčan še kar nekaj ciljev pred seboj. Eden izmed njih je tudi, da še šestič v karieri osvoji finalni turnir. To želi doseči s trdim delom in pozitivnim pristopom. Po njegovem mnenju je zelo pomembno, da uživaš v športu, ki ga trenirate.

"Če delate nekaj, česar nimate radi, potem bo to težko dolgo trajalo. Tenis igram vse življenje, profesionalec sem že več kot 15 let in načrtujem, da bom igral še kar nekaj let. Upam, da bom zdrav. Dal bom vse od sebe, da bom uresničil svoje cilje," je še na novinarski konferenci v Tokiu povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novaka Đokovića v torek čaka že dvoboj dvojic. Foto: Gulliver/Getty Images

V Šanghaju bo najprej igral proti Šapovalovu

Đoković je že odšel v Šanghaj, kjer bo igral v konkurenci posameznikov in v dvojicah. V prvem krogu posameznikov že ima nasprotnika. To bo Kanadčan Denis Šapovalov, s katerim sta odigrala dva medsebojna dvoboja. Oba do zdaj je dobil Đoković.