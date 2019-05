Novak Đoković: Lahko ga udarim z vsakega vogala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdaj je bolj samozavesten. Foto: Gulliver/Getty Images

Za Novaka Đokovića je bila to 33. zmaga na turnirju serije masters, s čimer se je na prvem mestu izenačil z Rafaelom Nadalom. Skupno je bila to zanj že 74. zmaga v karieri. Ta zmaga v Madridu je zanj prišla ob pravem času, saj v zadnjem obdobju ni igral vrhunskega tenisa.

"Ta zmaga je zame izjemno pomembna, še posebej zaradi moje samozavesti, saj po OP Avstralije nisem igral najbolje. V Indian Wellsu, Miamiju in Monte Carlu nisem našel prave igre. Čutil sem, da sem blizu, in potreboval sem zagon," je po zmagi razlagal prvi igralec sveta, ki se je po OP Avstralije, na katerem je letos zmagal, le enkrat prebil do četrtfinala.

Zanj je bila zelo pomembna tudi zmaga v soboto

Beograjčan kljub nekaj slabšim rezultatom ni delal panike, ampak je bil osredotočen na to, da znova najde svojo igro. In kot kaže, jo je.

"Zame je bila zelo pomembna zmaga v soboto, ko sem v tesnem dvoboju premagal Dominica Thiema. Prav tako je bila pomembna zmaga nad Stefanosom, ki je imel izjemen dvoboj z Rafaelom Nadalom, kar je verjetno tudi nekoliko vplivalo nanj. Mislim, da se ni tako dobro gibal kot večer pred tem, in verjetno se mu je nekoliko poznala utrujenost."

"Moj cilj je bil, da dobro začnem dvoboj in mu čim prej vzamem servis, kar mi je tudi uspelo. Občutek sem imel, da sem vseskozi vodil igro in da sem v tem tednu igral svoj najboljši tenis," je še dejal Nole.

"Đoković ima daleč najboljši bekhend, kar sem jih videl na turneji." Foto: Gulliver/Getty Images

Grk meni, da ima Đoković najboljši bekhend na turneji

Po dvoboju ga je zelo pohvalil tudi 20-letni Cicpas, ki je v Madridu premagal dva igralca prve peterice. Sprva je v četrtfinalu premagal Aleksandra Zvereva, nato pa v polfinalu še Rafaela Nadala. V nedeljo je mladi Grk pokazal drugačen obraz, saj ga je Đoković zlahka premagal.

"Đoković ima daleč najboljši bekhend, kar sem jih videl na turneji. Zna ga zelo dobro nadzorovati. Ponavadi igralci pokažejo dobro točko, a on je veliko bolj konstanten. Forhend ni njegovo najmočnejše orožje. Lahko ga dobro udari, vendar ni njegovo najmočnejše orožje. Razlog za to, da dominira dolga leta, sta njegov bekhend in dober servis," je povedal Cicipas, ki se je na lestvici ATP povzpel na sedmo mesto.

Na koncu mu je vse uspelo Novak Đoković je nekaj pohvalnih besed namenil tudi Stefanosu Cicpasu. Foto: Gulliver/Getty Images

Novak se je mlajšemu kolegu zahvalil za te besede, a vseeno meni, da je imel v finalu tudi zelo dober forhend. "Lahko ga udarim z vsakega vogala, prav tako je bil zelo dober bekhend. Narekoval sem ritem igre. Nisem mu dal veliko časa, da bi se pripravil na žogo in da bi prihajal na mrežo. Poskušal sem hitro igrati, poskušal sem z globokimi žogami, menjavati ritem. Vse skupaj mi je na koncu dobro uspevalo," je dodal Đoković, ki ga ta teden čaka že turnir v Rimu.