Novak Đoković "povozil" Cicipasa in še tretjič osvojil Madrid

Na teniškem turnirju serije masters v Madridu je zmagal Novak Đoković, potem ko je po dveh nizih (6:3, 6:4) premagal Stefanosa Cicipasa in tako še tretjič v karieri osvojil ta prestižni turnir.

#ATPMadrid 🇪🇸 NOLE ganó nadie!!, #Djokovic 🇷🇸 es el Campeón al ganar a #Tsitsipas 🇬🇷 por 6-3,6-4. El mejor del mundo logra su tercer título en Madrid y suma 33 #ATPMasters1000 pic.twitter.com/fW6x2OXUzu — A todo Deporte (@A_todoDeporte) May 12, 2019

Đoković se je izenačil z Nadalom

Srbski zvezdnik je skupno osvojil 33. lovoriko na turnirjih serije masters in se na lestvici v zmagah izenačil z Rafaelom Nadalom. Za Đokovića je to letos druga turnirska lovorika (skupno ima 74 zmag) po letošnji zmagi na OP Avstralije. Ta zmaga je zanj dobra popotnica za turnir v Rimu in nato še OP Francije, ki je vrhunec sezone na pesku. Đoković je v Parizu zmagal leta 2016.

Novak Đoković je za zmago izkoristil četrto zaključno žogico. Foto: Gulliver/Getty Images

Nole v prvem nizu že takoj odvzel servis

Že na začetku prvega niza je prišlo do odvzema servisa. Prvi je serviral Novak Đoković in brez težav dobil uvodno igro. Veliko več težav pri prvem servisu je imel Cicipas, ki izgubil igro na svoj servis. V naslednji igri je Novak potrdil "break" in po 12 minutah povedel že s 3:0.

Dvajsetletni Grk je do svoje prve igre prišel šele v četrti igri, ko je zmanjšal izid na 3:1. Srbu je nekoliko resneje zapretil v peti igri, a je Đokovič vseeno dobil igro in povedel s 4:1. Seveda Novak pozneje tega vodstva ni zapravil in prvi niz dobil s 6:3 in po 41 minutah povedel z 1:0 v nizih.

Foto: Gulliver/Getty Images

Začetek drugega niza je bil bolj izenačen. Prvič je Nole zapretil v tretji igri, ko je imel dve žogici za odvzem servisa, a se je mladi Grk uspel rešiti in povesti z 2:1. V naslednji igri je 31-letni Srb zlahka izenačil na 2:2. Prvi odvzem servisa smo videli v deveti igri, ko je Nole povedel s 5:4. V deseti igri je Novak izkoristil četrto žogico za zmago in na koncu s 6:4 dobil drugi niz. Novak je za zmago potreboval eno uro in 33 minut.