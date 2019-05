Grški mladenič pokvaril sanjski finale, kaj lahko pripravi Đokoviću? #video

Veliko ljubiteljev tenisa si je verjetno želelo, da bi se v velikem finalu pomerila Novak Đokovič in Rafael Nadal. A veliko zabavo jim je pokvaril šele 20-letni Grk Stefanos Cicipas, ki je po teniškem trilerju po treh nizih odpravil Rafaela Nadala.

"Odigral sem najboljši dvoboj na pesku v tej sezoni, in to proti enemu od najboljših igralcev na tej podlagi." Foto: Guliver/Getty Images

Novak Đoković bo v Madridu napadal svojo tretjo lovoriko. Letos mu je šlo toliko bolj na roke dejstvo, da se je v polfinale prebil brez boja. Tam mu je zaradi zastrupitve s hrano dvoboj predal Marin Čilić. Vsakokrat, ko se je srbski zvezdnik uvrstil v finale v Madridu, je zmagal, tudi tokrat je polfinalu proti Dominicu Thiemu pokazal atomski tenis.

"Odigral sem najboljši dvoboj na pesku v tej sezoni, in to proti enemu od najboljših igralcev na tej podlagi. Izjemno je igral v Barceloni, v petek pa je premagal Federerja, tako da je nedvomno v odlični formi. Pogoji so bili težki, saj se je žoga odbijala zelo visoko," je po zmagi povedal Đoković, ki je dodal, da bo moral tudi v finalu igrati najboljši tenis, če bo želel zmagati.

Stefanos Cicipas je skoraj izgubil upanje, da bo lahko kdaj premagal Nadala. Foto: Gulliver/Getty Images

Za Cicipasa, ki bo prihodnji teden na lestvici ATP skočil na sedmo mesto, je to njegov drugi finale na turnirjih serije masters. Grk je postal najmlajši igralec, ki mu je uspelo na pesku premagati Nadala, in najmlajši igralec, ki mu je uspelo premagati veliko trojico (Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković, op. p.). Trenutno deveti igralec na svetu po zmagi nad Nadalom ni mogel verjeti, kaj mu je pravzaprav uspelo.

"To mi pomeni vse na svetu. Res sem vesel, da sem se izkazal. Igral sem letos enega od najboljših teniških dvobojev. Resnično sem vesel, da sem se boril. Uživam v tenisu, čudovit občutek je, da sem dobil ta dvoboj," je po zmagi nad Nadalom razlagal igralec prihodnje generacije, ki je med drugim celo priznal, da je skoraj izgubil upanje, da bo lahko kdaj premagal Nadala. To mu je uspelo, in to na pesku, ki je Nadalova najljubša podlaga.

Ne ve, kaj naj pričakuje od Đokovića "Moral bom biti tako psihološko kot tudi fizično pripravljen na ta dvoboj. To bo v finalu zelo pomembno." Foto: Gulliver/Getty Images

Seveda se mladi Grk ne namerava zadovoljiti samo s finalom. Tam bo v nedeljo igral proti Novaku Đokoviću, ki je ravno tako navdušil z igro proti Dominicu Thiemu. Cicipas in Đoković sta do zdaj odigrala le en dvoboj in takrat je slavil Grk. In kaj je Stefanos povedal o nedeljskem finalu?

"Psihično bom moral biti zelo dobro pripravljen na Đokovića. Prepričan sem, da si ravno tako kot jaz želi turnirske lovorike. Z njim še nikoli nisem igral na pesku, zato ne vem, kaj naj pričakujem. Videl sem že kar nekaj njegovih dvobojev in poskušal se bom čim hitreje privaditi na njegovo igro, saj sem prepričan, da je na pesku težek nasprotnik. Moral bom biti tako psihološko kot tudi fizično pripravljen. To bo v finalu zelo pomembno," je še povedal Cicipas.