Novak Đoković je prvič spregovoril o nekdanjem trenerju #video

Novak je pred nekaj tedni ostal brez svoje trenerske ekipe, vanjo pa poklical Marijana Vajdo, s katerim sta pred tem dolga leta uspešno sodelovala. In kot kaže, je s Slovakom v ekipo prišla prava energija. 30-letni Beograjčan je priznal, da je pogrešal Marijana Vajdo.

Pogrešal je njegove besede. Foto: Guliver/Getty Images

"Pogrešal sem njegov velik nasmeh, še posebej njegove besede. Marijan je moj dober prijatelj in me pozna bolj kot kdorkoli drug, s katerim sem delal. To je bil za oba nov začetek. Mislim, da me je tudi on pogrešal, prav tako pa je pogrešal tenis," je uvodoma povedal nekdanji prvi igralec sveta, ki je pozneje nekaj besed spregovoril tudi o Agassiju.

Novak je o Američanu, s katerim sta sodelovala nekaj manj kot leto dni, govoril z izbranimi besedami. "Zmeraj mi je želel pomagati. Tudi zdaj je dosegljiv. Če mislim, da potrebujem nasvet, ga lahko vedno pokličem."

Še vedno lahko pokliče Andreja Agassija, če želi. Foto: Reuters

Z Agassijem nista imela nobenega dogovora

Na novinarski konferenci je sedmo silo zanimalo, kaj je bil razlog, da sta se razšla. Dvanajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je povedal, da je bila ta odločitev najboljša za vse. "Andre mi je samo pomagal, nisva imela nikakršnega dogovora. Skupaj sva preživela lepe trenutke. Veliko sem se naučil od njega, zato sem mu zelo hvaležen. Odločitev, da smo se z Andrejem in Radkom (Stepankom op. p.) razšli, ne bo vplivalo na zasebne odnose. Razhod je bil najboljši za vse. Nisem vedel, v katero smer bi rad šel, in nisem želel, da to vpliva na njih," je še povedal Srb.

Zdaj ga čaka razpoloženi Hrvat

Novaka Đokovića v naslednjem krogu čaka zelo težek nasprotnik. Nasproti mu bo stal Borna Ćorić, ki v zadnjem času igra v izjemni formi. Igralca sta se do zdaj pomerila le enkrat, in sicer pred dvema letoma na turnirju serije masters v Madridu, kjer je bil po dveh nizih (6:2, 6:4) boljši Đoković. Nole, ki je trenutno 13. igralec na svetu, je v dvoboju pokazal nekaj izjemnih potez, kar je samo dodaten dokaz, da ni pozabil igrati tenisa.