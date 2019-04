Novak Đoković je priznal, da se je bolj zaupal trenerju kot očetu

Foto: Gulliver/Getty Images

Srdjan Đoković, oče Novaka Đokovića, je poznan kot človek brez dlake na jeziku in zna biti velikokrat kritičen do drugih igralcev, tudi do Rogerja Federerja. Prav tako je znal hitro odsloviti kakšnega izmed trenerjev, ko je menil, da ne more več pomagati njegovemu sinu, in kot danes kaže, je pri tem imel srečno roko.

Novak Đokovič je povedal, da se je veliko naučil od svojih staršev in se še vedno uči. Ob tem je izpostavil tudi svojo prvo trenerko Jeleno Genčić, ki je zelo vplivala nanj. "Vse to mi je pomagalo, da sem bolj odprt in več stvari razumem. Očitno sem šel skozi proces učenja in obvladovanja svojih čustev," je uvodoma povedal Đoković, ki je pri 16 letih začel potovati po svetu. Takrat mu je večino časa delal družbo trener.

"Nisem imel časa, da bi imel z očetom globlje pogovore, a v najstniških letih je bilo kar nekaj tem, o katerih bi lahko govorila. Takrat je veliko izzivov in dogajajo se spremembe. Toliko sem bil vpet v tenis, da nisem imel časa niti za šolo," je dodal trenutno prvi igralec sveta, ki je razkril, kakšen je imel odnos s svojim očetom.

"Spominjam se, da sem se več pogovarjal s svojim trenerjem in da mi jo oče dejal, da ni treba, da se pogovarjam z njim. To sva poskušala že prej, a nama ni uspelo. Razumel je, da moram imeti ob sebi ljudi, ki so mi blizu in ki name vplivajo v različnih stvareh. To mi je pomagalo, da se razvijem."

V jogo ga je vpeljala Jelena

Na njegovo kariero je v zadnjih letih vplivala tudi njegova žena Jelena Đoković, ki ga je spoznala z jogo. Ta je postala del njegovega vsakdana. "Jelena se je podučila o tem, ko je študirala. Bila je cele dneve za knjigami. Študentsko življenje ni lahko in iskala je način, da se sprosti in najde energijo. Odkrila je jogo in svoje znanje delila z menoj, tako da sem se začel sam ukvarjati s tem. Postalo je sestavni del mojega življenja," je še povedal 15-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Srbski teniški trener je letos osvojil prvi turnir za grand slam – OP Avstralije. V nadaljevanju sezone mu ni šlo najbolje. Na zadnjih dveh turnirjih serije masters se je moral hitro posloviti. V Indian Wellsu je tekmovanje končal že v tretjem krogu, v Miamiju pa se je poslovil v osmini finala.