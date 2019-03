Novak Đoković bo moral za v prihodnje dobro razmisliti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roberto Bautista Agut je Novaka Đokovića letos premagal že drugič zapored, saj je bil boljši že na turnirju v Dohi. Srbski teniški zvezdnik je po tekmi povedal, da tega dvoboja preprosto ne bi smel izgubiti, saj je zapravil preveč priložnosti.

"Ni se zgodilo prvič, da sem tako kmalu izpadel na obeh turnirjih." Foto: Gulliver/Getty Images

Beograjčan je priznal, da bo moral po dveh zaporednih razočaranjih resno razmisliti, kako bi lahko v prihodnji sezoni prišel bolje pripravljen na omenjena turnirja. Prav tako je priznal, da je imel veliko drugih stvari in ni mogel biti povsem osredotočen na svojo igro.

"Ni se zgodilo prvič, da sem tako kmalu izpadel na obeh turnirjih. Tako je bilo tudi v preteklih letih. Dejstvo je, da moram razmisliti, kako se lahko za prihodnje leto bolje pripravim za Indian Wells in Miami. Imel sem veliko drugih stvari in mislim, da je to malo vplivalo. Tudi zdravstveno se nisem najbolje počutil. Bil sem malo zarjavel, ampak tako je. Takšno je pač življenje," je povedal 15-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković upa, da se bo na pesku bolje odrezal. Foto: Guliver/Getty Images

Upa, da bo na pesku vse v redu

Nole je zmagal na letošnjem prvem turnirju za grand slam. Na OP Avstralije je lovoriko osvojil sedmič v karieri. Na splošno prvemu igralcu turnirji za grand slam veliko pomenijo. "Takšen je šport in moraš sprejeti tako poraze kot zmage," je še povedal Novak, ki se bo zdaj začel pripravljati na sezono na pesku. "Upam, da bo vse v redu. Bomo videli. Odrasel sem na pesku, a statistično mi trda podlaga bolj ustreza. Edino, kar vem, je, da moram igrati bolje kot na zadnjih dveh turnirjih."