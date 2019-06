Novak Đoković je odgovoril na ostre kritike #video

Novak Đoković še vseeno meni, da Nick ni slab fant, čeprav ga je ta pred časom za New York Times kritiziral. Dejal je, da je Đoković obseden s tem, da bi ga imeli vsi radi in da želi biti kot Federer. Spravil pa se je tudi na Rafaela Nadala.

"Ne vem, zakaj govori vse te stvari … Ali želi pozornost ali ima kakšen drug motiv?"

Novak Đoković trenutno trenira v Beogradu, kjer se pripravlja na turnir v Wimbledonu Stopil je tudi pred novinarje in nekaj besed spregovoril o enem najbolj talentiranih igralcev na turneji. Mnogi menijo, da bi Kyrgios dosegel veliko več, če bi imel drugačen pristop do tenisa.

"Ne vem, kaj naj vam rečem glede njega … Jaz dejansko mislim, da v bistvu ni slab človek. Ne vem, zakaj govori vse te stvari … Ali želi pozornost ali ima kakšen drug motiv. Želi biti iskren in odprt. To je del njegovega značaja. Takšen je in pri tem ne morem nič," je uvodoma povedal 32-letni Srb, ki meni, da lahko Nick govori, kar želi, in da ima očitno svoj način komunikacije.

Ko mu je želel pomagati, se je nekaj spremenilo

Đoković in Kyrgios se poznata že kar nekaj časa. Spoznala sta se, še preden je začel kritizirati Srba. "Pred petimi leti na OP ZDA so ga zaradi obnašanja začeli kritizirati. Prišel sem do njega in mu ponudil pomoč oziroma da se lahko kadarkoli obrne name, saj sem imel na začetku kariere podobne težave. Od tistega trenutka se je nekaj spremenilo," je razkril številka ena svetovnega tenisa.

"Ni to nekaj, zaradi česar ne bi mogel spati." Foto: Gulliver/Getty Images

Zanj to niso težave, zaradi katerih ne bi mogel spati

Zanimivo je, da s problematičnim Avstralcem nimata neposrednega stika in da pravzaprav njuna komunikacija poteka prek medijev. "V življenju sem se vedno trudil, da spoštujem vsakogar in z nobenim nisem imel kakršnihkoli težav. No, težave … Ni to nekaj, zaradi česar ne bi mogel spati. Ne razumem, zakaj se tako obnaša, ampak ga spoštujem," je za B92 povedal 15-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

V Rimu so po zraku leteli stoli

Nick Kyrgios je za zadnji večji incident poskrbel na turnirju v Rimu, ko je stol vrgel na sredino igrišča, pobral svoje stvari in sredi dvoboja zapustil igrišče.