Novi udarec za Đokovića: tudi oni so mu pokazali hrbet

Za prekinitev sodelovanja s teniškim zvezdnikom Novakom Đokovićem se je nedavno odločilo še tehnološko podjetje UKG, poroča spletni portal Yahoo Sports. Čeprav razlogov za takšno odločitev niso navedli, v sporočilu za javnost so zapisali le, da pogodbe, ki se izteče letos, ne bodo obnovili, marsikdo predvideva, da se resnični razlog skriva v januarski drami okrog cepljenja proti covid-19, ki se je končala z deportacijo Srba iz Avstralije.

Za zdaj sta se za prekinitev sodelovanja odločili dve podjetji. Po Peugeotu, ki je svoj umik napovedal marca, še tehnološko podjetje UKG, ki je z Đokovićem, takrat še pod imenom Ultimate Software, sodelovalo od leta 2019. Podjetje je pozneje postalo tudi sponzor teniškega turnirja v Madridu.

Pri podjetju UKG so uradno navedli, da gre za obojestransko prekinitev sodelovanja, potem ko se je pogodba iztekla letos. Đoković, zmagovalec 20 turnirjev za grand slam, je logotip podjetja na svoji majici (natančneje na rokavu) nazadnje nosil februarja na turnirju v Dubaju, medtem ko ga v Madridu in Monte Carlu ni bilo več opaziti.

Đoković naj bi s sponzorstvi in drugimi sodelovanji na leto zaslužil skoraj 40 milijonov evrov. Njegovi glavni sponzorji so Lacoste, Head, Asics, Hublot in Raiffeisen Bank.