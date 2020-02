Nora zmaga Kaje Juvan proti nekdanji prvi igralki sveta #video

No. Quit. 👏



Qualifier Kaja Juvan scores the biggest win of her career handing former No. 1 Venus Williams her first Acapulco loss 4-6 7-6(4) 6-2 after saving seven match points.#AMT2020 pic.twitter.com/Xo1zirPPIM — WTA (@WTA) February 26, 2020

Kaja Juvan se je na turnir prebila skozi kvalifikacije in v prvem krogu pripravila senzacijo, ko je po treh nizih z izidom 4:6, 7:6(4), 6:2 premagala legendarno Američanko. Juvanova je za zmago proti sedemkratni zmagovalki turnirjev za grand slam potrebovala kar dve uri in 38 minut. V tem dvoboju smo bili lahko priča velikim preobratom.

Kaja Juvan je dejala, da v Acapulcu zelo uživa. Foto: Gulliver/Getty Images

"To je nekako nadrealistično," je po zmagi povedala šele 19-letna teniška igralka, ki prvič igra na tem turnirju. Zaostajala je že 0:1 v nizih, v drugem nizu pa je imela Williamsova že vodstvo 5:4 in na servis Kaje vodila z 0:40. "Spominjam se občutka, ko sem zaostajala 5:4. Resnično sem vesela, da sem uspela zmagati in verjetno sem imela tudi nekaj več sreče."

"It's kind of surreal...I'm just really grateful that I was able to win it."



Kaja Juvan is 19 years old, ranked 125 in the world, and is a qualifier at the #AMT2020.

Surreal is a good word to describe defeating Venus Williams. 👏@PrakashAmritraj pic.twitter.com/PtJPFyVzuQ — TENNIS (@Tennis) February 26, 2020

Obe igralki sta v dvoboju dosegli 28 "winnerjev", a je naša igralka v maratonskem dvoboju naredila pet napak manj. Williamsova, ki je bila postavljena kot 5. nosilka turnirja, je v drugem nizu zapravila kar sedem žogic za zmago. V tretjem nizu pa je nadzor nad igro prevzela Kaja in se veselila največje zmage v karieri.

Še dobro da je izzvala sokolje oko. Foto: Gulliver/Getty Images

Mislila je, da je že konec vsega

Še posebej napeto je bilo v drugem nizu, ko je imela Venus drugo žogico za zmago. Kazalo je že, da je 39-letna Američanka že zmagala. Ljubljančanka je zahtevala preverjanje žogice s "sokoljim očesom" in ta je bila zunaj.

"Zunaj je bila za milimeter. Mislila sem, da boš šla spat, naslednjo jutro se bom zbudila in spet trenirala. V naslednjem trenutku pa: 'Čakaj, kaj? Še vedno sem v igri.' Potem sem si rekla: 'To moraš izkoristiti.' Drugi niz je odločala podaljšana igra, kjer je več zbranosti pokazala Juvanova.

FIGHT 🙌



19-year-old Juvan seals up the second set 7-6(4) after saving 7️⃣ match points.



Who will take the thrilling decider?#AMT2020 pic.twitter.com/GWixmqBRoK — WTA (@WTA) February 26, 2020

V tretjem nizu ni več zapravila priložnosti V naslednjem krogu jo čaka Tamara Zidanšek. Foto: Gulliver/Getty Images

V tretjem nizu je naša igralka povedla s 4:2, pri tem je veliko zaslug imela tudi Venus, ki je v šesti igri na svoj servis napravila kar tri dvojne napake. Po tem vodstvu se Williamsova ni mogla več vrniti oziroma naša igralka te prednosti ni več zapravila. V osmi igri pri izidu 5:2 je Kaja izkoristila drugo žogico za zmago in povsem zasluženo slavila.

V drugem krogu tega turnirja bomo gledali slovenski dvoboj. Med seboj se bosta udarili Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Zidanškova je bila v prvem krogu premagala Rusinjo Anno Kalinskajo. Igralki sta do zdaj igrali en medsebojni dvoboj. Lani na turnirju na Braču je bila po treh nizih boljša Zidanškova.