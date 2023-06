Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je razkril, da je bil sprejet v londonsko psihiatrično bolnišnico, ker je med Wimbledonom leta 2019 razmišljal o samomoru, so v sredo poročali avstralski mediji, ki se sklicujejo na novo epizodo Netflixovega dokumentarca z naslovom Break Point, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Avstralec je že podrobno opisal svoje težave z duševnim zdravjem, te so v tem temnem obdobju življenja vključevale tudi samopoškodovalno vedenje. V novi televizijski seriji pa je prvič spregovoril o tem, da je potreboval bolnišnično psihiatrično zdravljenje.

"Resnično sem razmišljal o tem, da bi si vzel življenje," je dejal Avstralec, ki je osvojil sedem turnirjev ATP. "Izgubil sem v Wimbledonu. Zbudil sem se in moj oče je sedel na postelji in jokal. To je bil zame velik klic za prebujenje. Rekel sem si: 'V redu, ne morem več delati tega.' Končal sem na psihiatričnem oddelku v Londonu, da bi ugotovil svoje težave," je dejal Avstralec, nekdanji 13. igralec sveta.

Dolg bel rokav, da bi prikril rane

Leta 2019 je v drugem krogu Wimbledona izgubil proti Špancu Rafaelu Nadalu in priznal, da je nosil bel rokav, da bi prikril dokaze o samo poškodovanju. Foto: Guliverimage Kyrgios je lani na Instagramu objavil dolgo sporočilo o svojih duševnih težavah in ga povezal s fotografijo z odprtega prvenstva Avstralije 2019, na kateri se na njegovi desni roki vidijo "znamenja".

"Če pogledaš od blizu, lahko na moji desni roki vidiš dokaze o tem, da sem se samo poškodoval," je takrat rekel.

"Imel sem samomorilne misli in sem se dobesedno trudil vstati iz postelje, kaj šele igrati pred milijoni."

Leta 2019 je v drugem krogu Wimbledona izgubil proti Špancu Rafaelu Nadalu in priznal, da je nosil bel rokav, da bi prikril dokaze o samopoškodovanju.

"Popival sem, užival mamila, izgubil sem odnos z družino, odrinil vse svoje bližnje prijatelje stran od sebe," je težke trenutke opisal v dokumentarcu.

Pred dnevi se je vrnil po okrevanju po operaciji kolena

Od takrat se je Kyrgios popolnoma spremenil in lansko leto se je uvrstil v finale Wimbledona, kar je bil vrhunec njegove kariere. V lanskem finalu turnirja za veliki slam na sveti travi je izgubil proti Srbu Novaku Đokoviću.

Avstralec, ki trenutno zaseda 25. mesto na svetovni moški jakostni lestvici, se je po januarski operaciji kolena vrnil v akcijo ta teden na odprtem prvenstvu v Stuttgartu. Zaigral je prvič po lanskem oktobru, videti je bilo, da fizično še ni najbolje pripravljen, s 6:7, 3:6 je priznal premoč Kitajcu Wuju Yibingu.

Avstralec se je po januarski operaciji kolena vrnil v akcijo ta teden na odprtem prvenstvu v Stuttgartu, kjer je bilo videti, da še ni v najboljši formi. Foto: AP / Guliverimage

Kyrgios velja za nadarjenega teniškega igralca, a tudi človeka vzkipljive narave, ki si je prislužil slab sloves zaradi svojih nešportnih izbruhov in psihičnih zlomov na igrišču. Netflix bo dokumentarec o Kyrgiosu začel predvajati 21. junija.