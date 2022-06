Nemški veteran končuje kariero

Nemec si želi nastopiti v Wimbledonu, kamor se pa šele mora uvrstiti. Dvoboji glavnega dela turnirja za veliki slam v Londonu v posamični konkurenci se bodo začeli prihodnji ponedeljek. Kohlschreiber je trenutno komaj 230. na svetovni lestvici ATP.

"To je bila odlična in čudovita kariera. To bo moj zadnji turnir," je dejal Kohlschreiber, ki je bil najvišje v karieri na 16. mestu teniške jakostne lestvice ATP. Kohlschreiber, ki je bil rojen v Augsburgu, trenutno živi v Kitzbühelu.

"Poskušal bom uživati v vsakem dvoboju. To je bila zelo dolga pot, imam lepe spomine, še posebej tukaj," je dejal Kohlschreiber. "Morda bo moje slovo še posebej dolgo, bomo videli."

Foto: Reuters

Za čas po karieri pravzaprav nima načrta, je dejal Kohlschreiber. "Želim se upokojiti in potem bo to zagotovo na nek način poseben trenutek. Sem bolj tih fant in nisem hotel izdati, da bo to moja zadnja sezona."

"It's been a great and wonderful career"



Following his Qualifying victory, Philipp Kohlschreiber reveals The Championships 2022 will be his final tournament#Wimbledon pic.twitter.com/xdZTUyYVlg — Wimbledon (@Wimbledon) June 20, 2022

Osem turnirskih zmag

Dolgoletni nemški reprezentant v Davisovem pokalu je v svoji karieri osvojil osem turnirjev, trikrat je osvojil naslov na turnirju ATP na pesku v Münchnu in enkrat na turnirju ATP na travi v Halleju. Slavil je tudi na turnirjih ATP v Aucklandu, Düsseldorfu in dvakrat v Kitzbühelu.

V Wimbledonu je bil leta 2012 v četrtfinalu, na ostalih treh turnirjih za grand slam se je večkrat prebil v osmino finala.