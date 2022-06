"Novak Đoković je naredil usodno napako"

Ion Tiriac je že dolga leta zelo znan v teniškem svetu. V teniški karieri je v igri dvojic zmagal na OP Francije, zelo uspešen pa je postal tudi po teniški karieri, potem ko je iz turnirja v Madridu naredil enega najbolj priljubljenih turnirjev na ATP in WTA turneji.

"Želi biti velika osebnost, a nima karizme"

Romunski poslovnež je pred kratkim spregovoril o primerjavi med Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem in o tem, zakaj slednji v primerjavi s Špancem ni tako priljubljen. Na OP Francije, ko sta v četrtfinalu igrala omenjena igralca, smo lahko videli, kako je bila velika večina navijačev na strani Rafe, medtem pa so Noletu pogostokrat žvižgali.

"Nadal je Nadal in na Roland Garrosu ni nikogar, kot je on," je uvodoma za claytennis povedal Tiriac in ob tem razkril, kje je po njegovem menju Đoković naredil usodno napako. "Mislim, da je Đoković naredil usodno napako glede cepljenja (proti covid-19, op. p.). To je bilo usodno za njegovo podobo, kar je škoda. Vseeno gre za izjemnega igralca. Želi biti velika osebnost, a nima karizme Ilieja Nastaseja in Johna McEnroeja. In zato je težje. Brez dvoma gre za velikega igralca, ampak vseeno, on ni Nadal."

Že kar nekaj let se krešejo mnenja, kdo je največji igralec vseh časov. Predvsem je v igri velika trojica (Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković). Nekateri menijo, da gre pri tem za subjektivno mnenje in da je zelo težko določiti nekoga, ki je najboljši vseh časov.

Svoje mnenje je povedal tudi 83-letni Tiriac. Ta meni, da je zmaga Nadala na zadnjem OP Francije samo še dodatno potrdila njegovo razmišljanje. Sam namreč meni, da bo Nadal vedno "številka ena".

"V dvoboju proti Đokoviću je Nadal igral zelo, ampak res dobro. Premagati Đokovića na takšen način, ko je bil prvi igralec sveta … Nadal bo za vedno prvi igralec sveta. Đoković se ne more primerjati z njim, prav tako ne s Federerjem," je bil jasen Ion Tiriac.

Nova primerjava bi lahko bila že v Wimbledonu

Kaj kmalu bi lahko Đokovića in Nadala spet videli na delu v Wimbledonu. Oba sta se odločila, da pred tem ne bosta igrala pripravljalnega turnirja. Za Rafo še ni povsem jasno, ali bo sploh igral, potem ko ima velike težave s stopalom. Med navijači Majorčana je završalo, potem ko so se pojavila fotografije, kako njihov ljubljenec na domači Majorki trenira na travi.

V Wimbledonu ima več možnosti za uspeh Novak Đoković, kjer je zmagal že šestkrat in brani lansko zmago. Rafa, ki ima letos že dve zmagi na turnirjih za grand slam, je na sveti travi slavil dvakrat. Nazadnje leta 2010.