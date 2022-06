Federer se kar ni mogel načuditi #video

Imagina cruzarte a Federer en un restaurante y poder mostrarle un tatuaje que te hiciste en su honor.



Srečanje se je odvilo v enem od lokalov, kjer je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in nekdanji prvi igralec sveta Roger Federer preživljal miren večer v družbi prijateljev. Kar naenkrat ga je ogovoril eden od gostov, ki se je predstavil kot njegov velik navijač, to pa podprl z izjavo, da ima celo tatu z njegovo podobo.

"Ti si moj največji navdih, nisem pričakoval, da te bom srečal tukaj. Res imam tvoj tatu," je dejal navijač in pristopil k legendarnemu Švicarju. Ta je najprej v šali preveril, ali gre res za pravi tatu, nato pa vstal in objel strastnega navijača.

Na Laver Cupu julija v Londonu naj bi spet združil moči z Rafaelom Nadalom. Foto: Guliverimage

Federer ima načrt: leta 2023 se vrača na ATP turnejo

Federer je pred kratkim v pogovoru za švicarski časnik Tages-Anzeiger zatrdil, da se v karavano ATP turnirja namerava vrniti prihodnje leto, da pa še nima konkretnih načrtov glede svojih nastopov.

Za zdaj je potrdil le, da bo julija skupaj s Špancem Rafaelom Nadalom nastopil v Laver Cupu v Londonu (od 23. do 25. septembra), oktobra (od 24. do 30. 10.) pa bo igral na domačem turnirju v Baslu v Švici.

Federer, ki bo avgusta dopolnil 41 let, ni igral že vse od lanskega četrtfinalnega poraza v Wimbledonu zaradi poškodbe kolena, zaradi katere je moral pozneje na operacijo. Ko se je že zdelo, da se bo športno upokojil, je aprila na Instagramu objavil, da okrevanje po operaciji dobro poteka.

Kjerkoli se pojavi, je še vedno magnet za množice. Foto: Guliverimage

"Da, zagotovo se bom vrnil na turnejo, kako in kje, še ne vem, za zdaj je to le ideja. Dlje od Laver Cupa in Basla še nisem razmišljal. Po Baslu je sezona tako ali tako že končana. Trenutno mi je najbolj pomembno to, da se spravim k sebi, da bom lahko treniral tako, kot je treba. Šele po tem, ko bom to storil, bom lahko izbiral, na katerih turnirjih bi rad nastopil," je v izjavi za prej omenjeni časnik dodal karizmatični Švicar.

Roger Federer, ki je v svoji karieri osvojil 103 turnirske naslove, je leta 2021 odigral le 13 dvobojev, leta 2020 pa le šest. Trenutno je na svetovni jakostni lestvici ATP na 50. mestu, kar je najnižje v 22 letih.