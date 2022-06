Nove težave za Srba: Rusom bodo dovolili, Đokoviću pa ne

Po zadnjih podatkih in pravilih, ki prihajajo iz ZDA, Novak Đoković spet ne bi mogel igrati na turnirju velike četverice. Spomnimo, da so januarja tik pred začetkom OP Avstralije Srba izgnali iz države, potem ko ni izpolnjeval pogojev za vstop v državo.

Foto: Guliverimage

Tujci morajo biti za vstop v ZDA še vedno polno cepljeni

12. junija je v ZDA začela veljati nova zakonodaja. Pravzaprav so do neke mere olajšali ukrepe zaradi koronavirusa. Po zadnjih podatkih boste lahko prosto potovali po ZDA, ob tem pa vam ni treba pokazati dokazila, da ste negativni na test na novi koronavirus.

A bolj kot to je zanimivo, da za tujce ostaja pravilo, da lahko v ZDA vstopijo samo pod pogojem, da so polno cepljeni. To pomeni, da Novak Đoković v tem trenutku ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo in da eden najboljših teniških igralcev ne bo mogel igrati na ameriški turneji, ki med drugim zajemajo turnirje v Torontu, Cincinnatiju in New Yorku, kjer je na sporedu OP ZDA.

Foto: Reuters

To pomeni, da bi imel Beograjčan veliko manj možnosti za napad na prvo mesto, potem ko je že znano, da bo izgubil precejšnje število točk na turnirju v Wimbledonu. Združenje ATP se je namreč odločilo, da na letošnjem največjem turnirju na travi ne bodo upoštevali točk. Po nekaterih izračunih bi lahko 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam v sredini prihodnjega meseca na lestvici ATP padel celo na sedmo mesto.

Z vsemi omenjenimi dejstvi bi imel Đoković celo težave z uvrstitvijo na finalni turnir v Torinu. Nole zdaj lahko samo upa, da bodo do septembra v ZDA še dodatno sprostili ukrepe, kar pa trenutno ni med prioritetnimi nalogami. Povsem realne možnosti so, da 35-letnik tudi prihodnje leto ne bo mogel igrati niti v Melbournu, saj bo Avstralija verjetno ohranila stroge ukrepe za vstop v državo.

Foto: Reuters

Že pred časom je razkril, da je pripravljen sprejeti posledice

Znano je, da Novak Đoković ni zagovornik cepljenja proti covidu. In kot je že pred časom dejal, je zaradi tega pripravljen sprejeti vse posledice. Po kalvariji v Avstraliji je imel Đoković dolg teniški premor, tako da je letos igral le na šestih turnirjih. Na pravo raven se je dvignil v Rimu, ko je zmagal, medtem ko je na OP Francije končal že v četrtfinalu. Tam ga je premagal Rafael Nadal.