Nekdanji enajsti teniški igralec sveta je dobil šest mesecev pogojne kazni

Triintridesetletni Američan, sicer polfinalist v Wimbledonu leta 2017, bi moral sredi oktobra igrati na turnirju v St. Peterburgu, a je test 12. oktobra pokazal, da se je okužil z novim koronavirusom, organizatorji pa so ga izločili s turnirja.

V Rusiji bi moral ostati v karanteni, a se je s privatnim letalom skupaj z ženo Abby in devetmesečnim otrokom Fordom odpravil v ZDA. V St. Peterburgu so ga želeli zdravstveni delavci in predstavniki ATP varno prepeljati v drug apartma, a jim Querrey ni odprl vrat hotelske sobe, naslednje jutro, 13. oktobra, pa je pobegnil, pri tem pa so ga ujele varnostne kamere.

ATP ga je zato kaznoval s pogojno prepovedjo in plačilom globe, ki bosta v veljavo stopila, če bo Querrey kršitev v naslednjih šestih mesecih ponovil.

"Njegova dejanja so bila v nasprotju z integriteto našega športa ter kodeksom obnašanja. Ker smo upoštevali Querreyjevo dolgoletno zgodovino primernega obnašanja in nekatere druge olajševalne okoliščine, ga je doletela pogojna kazen," so zapisali pri ATP.

Zmagovalec desetih turnirjev na najvišji ravni ima pet dni časa, da se na kazen pritoži.