Predanost: prepotovala več 3000 kilometrov, da je prišla Đokovića

Kot kaže, za Julie Sawyer ni nič težko. Sploh kar se tiče Novaka Đokovića. Ljubiteljica tenisa pogostokrat potuje po Evropi, da bi lahko videla ali srečala srbskega teniškega zvezdnika. Tako je bilo tudi tokrat, ko je Novaku predala posebno darilo. Nad njim je bil navdušen tudi Đoković, ki se te dni v Beogradu pripravlja na novo sezono.

• Surpriiiiiiiiiise 😍😍😍 • I’m currently in Belgrade and thanks to the AMAZING @jelenadjokovic, I got to see the champion and give him some presents 😍❤️ Thank you @djokernole for your time, kindness and respect. I’m very grateful.🙏🏻• @NovakFanClub pic.twitter.com/GsHYsw7Any — 𝙹𝚞𝚕𝚒𝚎 (@NDjokofan) December 28, 2020

Julie Sawyer je obiskala tudi fundacijo Novaka Đokovića. Foto: osebni arhiv

"Ko je Novak junija šel skozi težke trenutke, smo začeli projekt, pri katerem smo želeli pokazati, kako radi ga imamo. Na Instagramu sem pozvala ljudi, da napišejo tri stvari: kdo in iz kje so, kako so izvedeli za Novaka in zakaj ga imajo radi. Prišli so številni odgovori iz vsega sveta, kar je pomenilo, da moram iz tega nekaj narediti. Natisnila sem vse komentarje in jih dala v velik zvezek. Našla sem enega z naslovom: 'Ljubljen si'. Mislim, da je bila ta ravno pravšnji. Zvezek sem sem mu prinesla v Beograd, da se bo spomnil, da ga imamo radi in da ga spoštujemo," je uvodoma povedala Julie Sawyer.

Ta je pozneje razkrila, zakaj je tako vzljubila 17-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. Kot prvo je pri njemu opazila ambicioznost in odločnost, ki jo ima srbski igralec v sebi. "On je igralec, ki si je cilje postavil že na začetku in tega ga ni bilo sram povedati naglas," je razlagala Julie, ki je po poklicu učiteljica. Zato je še toliko bolj navdušena, kako s svojo fundacijo pomaga otrokom. "Na koncu je Novak zelo ljubezniv, skrbi ga za druge, za prijatelje in to je vredno velikega spoštovanja."

Želela ga je osrečiti

In kako jo je v tem času pot odnesla v Beograd? Julie je imela nekaj prostih dni in šla za božič obiskat svojo družin v Francijo. Pred vrnitvijo v London, kjer danes živi, je videla, da je Đoković v Beogradu. "Pomislila sem, da ga obiščem in ga na ta način osrečim in da mu dam še dodatno pozitivno energijo pred OP Avstralije. Zaradi Novaka potujem povsod. Od leta 2018 sem bila že na mnogih turnirjih. Res, da leta 2020 nisem veliko potovala, sem pa za en dan prišla v Rim," je povedala zvesta navijačica, ki je sicer učiteljica francoskega in španskega jezika.

Najbolj zaslužna za njuno srečanje je bila Jelena Đoković, žena Novak Đokovića. Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi sama se je nekaj časa trenirala tenis, a ga je zaradi osebnih razlogov pri devetih letih nehala trenirati. Za Novaka je prvič slišala leta 2006 na OP Francije, ko se je pripravljala za izpite. "Komentator je govoril, kako je eden izmed igralcev predla dvoboj proti Rafaelu Nadalu, pogledala sem in videla sem igralca, ki je imel v dresu Francije. Ni bil Francoz, ampak sem si zapomnila njegovo ime: Novak Đoković. Všeč mi je bilo, ker je nosil naš dres in med drugim je dejal, da Nadal ni nepremagljiv na pesku. Videlo se je, da je ambiciozen in iskren. Od takrat ga redno spremljam in navijam zanj ob vsaki priložnosti."

Novak Đoković ima danes že po vsem svetu navijače. Foto: Guliverimage

Navijaška skupina ima že več središč po svetu

Novak Đoković ima danes po svetu že nešteto navijačev. Kot prva je pred desetimi leti navijaško skupino Novaka Đokovića ustanovila Argentinka Silvana Funes. Od takrat se je skupina tako razširila, da je vsaka država dobila svojega vodjo, ki skrbijo za projekte, ki se izvajajo za podporo Novaku Đokovića. Danes so glavna središča navijačev v ZDA, Veliki Britaniji, Franciji, Srbiji, Italiji, Tajvanu in Hong Kongu.