Nekdanja številka 1 Osaka se je razšla s trenerjem

"Štiri leta, dva grand slama in ogromno spominov," je Osaka zapisala v objavi v svojih zgodbah na Instagramu. "Hvala Wimu, ker je odličen trener in še večja oseba. Želim ti vse najboljše."

Fissette je bil dvakrat trener Osake, od leta 2019 do poletja 2022 in ponovno, ko sta se lani znova združila, ko se je Osaka želela znova vrniti na najvišjo raven po rojstvu hčerke Shai julija 2023.

Osaka je pod njegovim vodstvom osvojila naslova na dveh turnirjih za veliki slam na trdi podlagi na OP ZDA leta 2020 in na OP Avstralije leta 2021, prišla pa je tudi do finala v Cincinnatiju (2020) in Miamiju (2022).

Toda štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam ima težave z nihanjem forme, odkar se je januarja vrnila na turnirje WTA v Brisbanu.

Njena zmaga v prvem krogu OP ZDA nad Latvijko Jeleno Ostapenko prejšnji mesec je bila njena prva v štirih letih nad igralko iz prve deseterice. V drugem krogu na US opnu v Flushing Meadowsu je klonila proti 52. igralki sveta Karolini Muchovi iz Češke.

"Bilo je malo težko, ker očitno lahko le po rezultatih ocenim, kako mi gre," je dejala po porazu proti Muchovi.

"Počutim se, da lahko igram hitreje, počutim se bolje, vendar sem izgubila v drugem krogu. Tako da je bilo kar malo težko," je dodala Osaka, ki je padla na 75. mesto na svetovni računalniški jakostni lestvici. Od vrnitve je zaigrala na 16 turnirjih, a se je le dvakrat zavihtela v četrtfinale.

