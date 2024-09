Venus Williams je ena najboljših igralk vseh časov, potem ko je bila pred leti prva igralka sveta tako med posameznicami kot tudi v kategoriji dvojic. V svojo vitrino je pospravila sedem zmag na turnirjih za grand slam – petkrat je zmagala v Wimbledonu, dvakrat pa je lovoriko dvignila na OP ZDA.

Ne samo zaradi izgleda, ampak tudi zaradi staranja

Venus, sicer starejša sestra od še uspešnejše Serene Williams (42 let), je razkrila, da bo še naprej vztrajala pri tenisu. Ne samo zato, da bi bila videti v formi, ampak tudi, da bi na ta način preprečila staranje.

Povedala je, da ni nikoli čutila izgorelosti, čeprav je pred kratkim dejala, da potrebuje stalni dopust. Predvsem zaradi tega, ker je imela nekaj mesecev prenaporen urnik. "To je bila moja odločitev. Nimamo vedno izbire, ampak obdobja počitka so pomembna. Dvigujem uteži, plavam v olimpijskem bazenu ... Še vedno treniram. Ne ravno vsak dan tako kot prej, ampak moram biti na igrišču."

"To bom počela, dokler bom imela hrustanec." Foto: Guliverimage

"Če želite izgledati dobro, igrajte tenis"

"Lepo je, če ostaneš v formi, porabljaš kalorije in imaš čudovite noge in roke. Če želite izgledati dobro, igrajte tenis. Ni videti kot delo, ampak je naporno. To bom počela, dokler bom imela hrustanec. Upam, da se proces staranja ne bo začel, če bom še naprej igrala," je za Harper's Bazaar povedala Williamsova, ki je v letošnji sezoni igrala le dva dvoboja in oba izgubila.

Venus so pred leti odkrili avtoimunsko bolezen (Sjogrenov sindrom), a ji je uspelo ostati konkurenčna na najvišji ravni več kot dve desetletji.

