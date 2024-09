Foto: Guliverimage Jannik Sinner je brez dvoma eden izmed igralcev, ki je v letošnji sezoni zelo napredoval. Med drugim je dobil dva turnirja za grand slam in se povzpel na prvo mesto svetovne teniške lestvice. Zadnji turnir, ki ga je dobil, je bilo OP ZDA, ko je brez težav na kolena spravil domačina Taylorja Fritza.

Njegova zmaga na OP ZDA je še toliko bolj odmevala potem, ko je pred turnirjem v javnost prišla novica, da je bil Sinner dvakrat pozitiven na snov clostebol. Čeprav je bil oproščen, je bil precej na udaru kritik, saj mnogi menijo, da za nekatere igralce obstajajo druga pravila. Sinner je zaradi tega odpustil del svoje ekipe, med njimi tudi kondicijskega trenerja, zato je moral iskati zamenjavo.

Boril se je s krči

Čeprav je 23-letnik pokazal, da gre za izjemnega igralca, ima še vedno nekaj težav s fizično pripravo. Ob dolgih dvobojih je imel krče, sploh če so bile razmere vroče in vlažne. Zato se še kako zaveda, da mora na tem področju narediti napredek, da se bo tako kot igralec še bolj izpopolnil.

Šel je v akcijo in kmalu v svojo ekipo pripeljal Italijana Marca Panichija, nekdanjega kondicijskega trenerja Novaka Đokovića. V zadnjih dneh so že krožile govorice o tem, zdaj pa je postalo tudi uradno, da italijanski strokovnjak prihaja v ekipo prvega igralca sveta.

Marco Panichi, ko je še delal z Novakom Đokovićem. Foto: Guliverimage

Z Đokovićem sta se razšla aprila

Marco Panichi je z Novakom Đokovićem delal od leta 2019 in do aprila 2024 in bil eden ključnih mož, zaslužen za to, da je bil Đoković tako dobro pripravljen, čeprav je priznal, da je danes 37-letni Novak igralec s posebnimi geni. Bilo je nekoliko presenetljivo, da sta se Nole in Panichi razšla. Spomnimo, da je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam letos odslovil tudi glavnega trenerja Gorana Ivaniševića.

Italijanski strokovnjak je pred delal že z nekaterimi drugimi velikimi imeni svetovnega tenisa (Angelique Kerber, Daniela Hantuchova, Fabio Fognini, Philipp Kohlschreiber, Li Na, Simone Bolelli in Francesca Schiavone), tako da ima že dolgoletne izkušnje na tem področju. Zato se zdi, da se je Sinner odločil za pravo potezo.

