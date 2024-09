Lestvica največjih zaslužkarjev je letos drugačna, kot smo bili vajeni v preteklih letih, ko je bila ponavadi na vrhu velika trojica (Novak Đoković, Roger Federer, Rafael Nadal). Po zadnjem letošnjem turnirju za grand slam se je na vrh lestvice povzpel Jannik Sinner. Zmagovalec OP ZDA v New Yorku je na vrhu zamenjal Španca Carlosa Alcaraza.

Italijanski teniški zvezdnik je trenutno edini, ki je v letošnji sezoni presegel mejo deset milijonov dolarjev zaslužka. Na lestvici je 51 igralcev, ki so v letošnji sezoni presegli zaslužek enega milijona dolarjev, a ob tem pa je treba poudariti, da gre za bruto zneske.

Novak Đoković se je letos poslovil v tretjem krogu OP ZDA. Foto: Guliverimage

Po OP ZDA se je na peto mesto prebil Taylor Fritz in s tega mesta izrinil Novaka Đokovića, ki na letošnji turneji ATP po dolgih letih ni zmagal. Rafael Nadal je šele na 168. mestu, potem ko je letos zaslužil 276 tisoč evrov, medtem ko je Andy Murray, ta se je po olimpijskih igrah že upokojil, zaslužil 400 tisoč evrov in je na 131. mestu.

V celotni karieri je do zdaj daleč največ zaslužil Novak Đoković. Srbski zvezdnik in 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je zaslužil dobrih 184 milijonov dolarjev, kar je okrog 166 milijonov evrov.

1.) Jannik Sinner – 10,6 milijona dolarjev (9,9 milijona evrov)

Jannik Sinner je januarja osvojil svoj prvi turnir za grand slam OP Avstralije, kjer je prejel približno dva milijona evrov. Zmagal je še v Rotterdamu, Miamiju in Cincinnatiju, na koncu pa si je z zmago na OP ZDA prislužil 3,3 milijona evrov. Poleg tega se je uvrstil v polfinale v Indian Wellsu, Monte Carlu in Roland Garrosu.

2.) Carlos Alcaraz – 8,1 milijona dolarjev (7,6 milijona evrov)

Carlos Alcaraz je leto 2024 začel z zmago na turnirju serije masters v Indian Wellsu. Zmaga mu je prinesla milijon evrov, za zmago na OP Francije pa je prejel 2,4 milijona evrov. Ubranil je tudi naslov v Wimbledonu in s tem svoj račun obogatil še za približno 3,2 milijona evrov.

3.) Aleksander Zverev – 6,2 milijona dolarjev (5,9 milijona evrov)

Aleksander Zverev je letos zmagal na turnirju serije masters v Rimu, kjer je zaslužil slab milijon evrov, in prišel je do finala na pariškem pesku, za kar je dobil 1,2 milijona evrov. Poleg uspehov v posamični konkurenci je dosegel tudi finale v dvojicah na turnirju v Monte Carlu.

4.) Daniil Medvedev – 4,4 milijona dolarjev (4,2 milijona evrov)

Daniil Medvedev se je na OP Avstralije prebil do finala, kjer je zaslužil dober milijon evrov, v Indian Wellsu je v svoj žep pospravil dobrega pol milijona evrov. Dobrih 800 tisoč evrov pa je zaslužil s polfinalom v Wimbledonu.

5.) Taylor Fritz – 4,3 milijona dolarjev (4,1 milijona evrov)

Taylor Fritz je zmagal na turnirjih ATP 250 v Delray Beachu in Eastbournu ter dosegel finale v Münchnu. Največji zaslužek, 1,6 milijona evrov, je prišel iz naslova OP ZDA, kjer se je prebil do finala.

6.) Novak Đoković – 3,8 milijona dolarjev (3,6 milijona evrov)

Novak Đoković po dolgem času ni osvojil nobenega turnirja, če ne upoštevamo olimpijskega turnirja v Parizu. Na OP Avstralije se je prebil do polfinala in zaslužil 630 tisoč evrov. Bil je finalist Wimbledona, kjer je zaslužil 1,6 milijona evrov. Poleg tega je dosegel četrtfinale na OP Francije in se uvrstil polfinale na turnirju v Monte Carlu.

...

Na lestvici ATP je najboljši Slovenec Bor Artnak, ki trenutno zaseda 373. mesto. Letos je s turnirskimi nagradami zaslužil 17.500 dolarjev, kar je slabih 16 tisoč evrov.