Nick Kyrgios naj bi na televiziji v času teniškega Wimbledona sodeloval kot strokovni komentator. Konservativna poslanka Caroline Nokes, predsednica odbora za ženske in enakost britanskega parlamenta, je dejala, da bi se morala javna televizija sramovati zaradi tega dogovora, saj je Nick Kyrgios lani priznal, da je napadel nekdanje dekle.

Soustanovitelj skupine Reclaim These Streets Jamie Klingler je prav tako izrazil zaskrbljenost nad sodelovanjem. Kyrgios je februarja lani priznal, da je napadel nekdanje dekle, vendar je sodnik v Canberri incident označil za enkratno dejanje, kar mu je prihranilo marsikatero težavo.

"BBC bi se moral pogrezniti od sramu. To je sramota in kaže na popoln prezir, ki ga ima naša nacionalna radiotelevizija do žensk. Zdaj na Wimbledon pripeljejo moškega, ki je priznal, da je napadel žensko," je ogorčena Caroline Nokes povedala za Telegraph Sport.

Oglasila se je tudi organizacija Women's Aid, ki se v Veliki Britaniji ukvarja z nasiljem v družini. Teresa Parker, vodja pri dobrodelni organizaciji, je povedala, da so šokirani, da so za strokovnega komentatorja povabili človeka, ki je priznal, da je napadel nekdanje dekle. "Skrbi nas, da to sodelovanje pošilja skrb vzbujajoče sporočilo o tem, kako resno kot družba jemljemo nasilje nad ženskami."

Eden največjih talentov

Eden najbolj kontroverznih igralcev v zadnjem času zadnjega desetletja je v zadnjih 18 mesecih nastopil le na eni tekmi. Devetindvajsetletni Avstralec ima precej težav s poškodbami, predvsem ga pestita poškodbi kolena in zapestja. Finalist Wimbledona je v nedavnem podkastu, razkril, da se bo kmalu vrnil, a bo potreboval dalje časa, da bo pripravljen na turnejo.

Nick Kyrgios je znan kot velik talent svetovnega tenisa, ki pa ga zaradi svoje vihravosti ni nikoli popolnoma izkoristil. Vseeno se je leta 2022 uvrstil v finale Wimbledona, kjer pa je moral priznati poraz Novaku Đokoviću. Nase je že opozoril leta 2014, ko se je prebil do četrtfinala in v osmini finala pod hladno prho poslal Rafaela Nadala.

Imel je psihološke težave

Pozneje se je izkazalo, da je imel uspeh tudi negativne posledice. Kyrgios je v Avstraliji postal slaven, na podlagi tega pa so od njega veliko pričakovali. S tem pritiskom se je slabo spopadal in se kar nekaj časa boril s psihičnimi težavami. Razmišljal je celo o samomoru. "Popival sem, užival droge …" je povedal za Netflixovo dokumentarno serijo Break Point.

Nick Kyrgios je že nekaj časa v zvezi s Costeen Hatzi. Foto: Guliverimage

Pokesal se je

Po lanski obsodbi je dejal, da je hvaležen, da je sodišče zavrnilo obtožbe. "Ni prav, kar se je zgodilo, in odzval sem se način, ki ga globoko obžalujem. Vem, da ni bilo prav, in iskreno mi je žal za bolečino, ki sem jo povzročil."

Kyrgios je namreč med prepirom v Canberri leta 2021 Chiaro Passari, nekdanje dekle, porinil na pločnik.

