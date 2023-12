Spet je počilo: Beckerju je naprej vrgel skrivanje premoženja

Boris Becker je reagiral precej burno, potem ko je Kyrgios izjavil, da bi Novak Đoković "unićil" vse igralce preteklih desetletij. Avstralec je za The Athletic dejal, da igralci kova kot je Boris Becker ne bi imel pravih možnosti proti Srbu, saj je tenis od takrat zelo napredoval.

Nick Kyrgios velja za enega najbolj talentiranih igralcev, ki pa vsaj do zdaj ni izkoristil vsega svojega potenciala. Foto: Reuters

"To je povsem druga igra"

"Takrat je bila igra zelo počasna. Gledal sem Borisa Beckerja in ne bom rekel, da niso bili dobri v njihovih časih, ampak reči, da bi bili tako dobri tudi danes, bi bilo absurdno. Takrat so servirali s hitrostjo od 197 do 200 kilometrov na uro. Igralci, kot sem jaz, redno servirajo 220 kilometrov na uro v kot. To je povsem druga igra. Servirati moraš 220 kilometrov na uro, kajti če serviraš z manjšo hitrostjo, te Đokovića živega poje," je povedal Nick Kyrgios.

Also I mean I’ve beaten, Federer, Nadal, Djokovic, Murray so I feel like I have a little credibility…. But it doesn’t take a rocket scientist to see that Novak would wipe the floor against you in your prime? Like it’s not an attack. It’s just facts. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 13, 2023

Boris Becker še danes velja za najmlajšega zmagovalca Wimbledona. V svoji karieri je osvojil šest zmag na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage/Getty Images

Očitno so Borisa Beckerja te izjave zadele naravnost v srce, saj je bil na platformi X precej neposreden in 28-letnemu očital, da nima verodostojnosti, da lahko ocenjuje kaj takšnega in da se naj se s sledilci na OnlyFans pogovarja o čem drugem.

"Nick zadnje časa povzroča veliko hrupa okrog tenisa!?! Zakaj govori o športu, ki ga očitno sovraži. Dejstvo je, da ne kot igralec, ne kot trener nikoli ni zmagal največjega turnirja (enkrat med dvojicami). Torej od kod njegova verodostojnost. Če poskušam primerjati generacije … Laver proti Federerju, Borg proti Nadalu, Sampras proti Đokoviću? Sploh še nisem omenil McEnroeja, Connersa, Lendla, Agassija, Courierja, Edberga, Wilanderja, Kuertena, Bruguere, Rafterja, Hewitta in mnogih drugih … S svojimi sledilci na OnlyFans se pogovarjaj o marsičem, samo ne o tenisu!!!"

Novak Đoković je zanj daleč najboljši. Foto: Reuters

Novak bi ga odpihnil v njegovih najboljših letih

Seveda mu eden najbolj kontroverznih teniških igralcev na turneji ni ostal dolžan in se že kmalu po zapisu legendarnega Nemca, najmlajšega zmagovalca Wimbledona, odzval. Zapisal je, da je zagotovo, da čez 20 ali 30 let ne bo trdil, da bi se lahko primerjal z novimi igralci na sceni in da je vse skupaj samo stvar ega.

"Mislim, da sem premagal (Rogerja) Federerja, (Rafaela) Nadala, (Novaka) Đokovića, (Andyja) Murrayja, tako da se mi zdi, da imam malo verodostojnosti … Prav tako ne potrebuješ biti znanstvenik, da ugotoviš, bi te Novak odpihnil v tvojih najboljših letih. Ne gre za napad, ampak samo za dejstva," je uvodoma zapisal Nick in se obregnil ob zaporno kazen Beckerja.

Britanske oblasti so nekdanjega igralca obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. Po nekaj več kot sedmih mesecih za rešetkami so ga spustili na prostost in izgnali iz države. Foto: Reuters

Ti si tisti, ki skriva premoženje?

"Hahahaha ta človek govori o verodostojnosti … Nazadnje, ko sem preveril, si ti tisti, ki skriva premoženje, kajne? In cenim, da govoriš o OnlyFans!!! Boris Becker govori o znamki!!! Vedno sem vedel, da spremljaš moje poslovno sodelovanje."

Hahahaha this bloke speaking about credibility…… last I checked you were the one hiding assets no? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 13, 2023

Nick Kyrgios, nekdaj 13. igralec sveta, je trenutno v težkem obdobju svoje športne kariere, saj ga že kar nekaj časa pestijo poškodbe. Lani je odigral le en dvoboj in še tega izgubil, letos pa je že odpovedal igranje na OP Avstralije. Na drugi strani pa se je Boris Becker znova znašel v trenerski vlogi. Pod svoje okrilje je vzela Holgerja Runeja, enega najbolj perspektivnih igralcev na turneji ATP. Pred leti je zelo uspešno sodeloval z Novakom Đokovićem.

