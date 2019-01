Nas na OP Avstralije čaka še eno presenečenje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljo smo lahko na osrednjem igrišču videli senzacijo, potem ko je Stefanos Cicipas izločil velikega Rogerja Federerja. Podobno nalogo ima Novak Đoković, katerega prav tako čaka igralec nove generacije. To je 22-letni Daniil Medvedev iz Rusije. Igralca sta se do zdaj dvakrat pomerila in oba sta se končala v prid srbskega zvezdnika, ki tudi na zečteku letošnje sezone kaže dobro formo.

Med posamezniki je še edino hrvaško upanje Borna Ćorić, potem ko je Marin Ćilić v nedeljo že izpadel. Mladega Hrvata tokrat čaka Francoz Lucas Pouille, trenutno 31. igralec sveta, medtem ko je Borna postavljen kot 11. nosilec turnirja.

Kot prva se bosta v moškem delu pomerila Aleksander Zverev in Milos Raonic, japonski samuraj Kei Nišikori pa bo igral proti Špancu Pablu Carreno Busti.