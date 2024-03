Naomi Osaka in njen poraz

Lani v tem času je bila Naomi Osaka še visoko noseča z njenim prvim otrokom. Nekdanja prva igralka sveta se je v tem času že vrnila na turnejo WTA in v tem času premagala dve igralki iz prve dvajseterice. Kljub tem uspehom pa je zadnji poraz v Miamiju proti Caroline Garcia nekaj, kar bo še dolgo pomnila.

Foto: Guliverimage

"Verjetno me bo še dolgo spremljalo"

"Zelo je frustrirajoče in verjetno me bo spremljalo še dolgo," je razkrila Osaka, ki je težko obrazložila, kaj je odnesla od turnirja v celoti.

"To je težko vprašanje, ker vem, da sem precej stroga do sebe. Kaj sem odnesla od tega turnirja? Mislim, da sem proti Elini igrala svoj najboljši dvoboj, ampak ta trenutek o sebi ne razmišljam najbolj pozitivno. Vsekakor sem si tukaj želela več," je povedala Osaka, ki je v drugem krogu odpravila Ukrajinko Elino Svitolino, trenutno 17. igralko sveta. Te igre pa ni mogla ponoviti proti Garcii. Francozinja je v ponedeljek presenetila Američanko Coco Gauff, tretjo igralko sveta.

Naomi Osaka je v svoji karieri osvojila štiri turnirje za grand slam. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Šele pred osmimi meseci je rodila otroka

Vseeno pa je štirikratna zmagovalka turnirja za grand slam ob svojem zadnjem porazu videla nekaj pozitivnih stvari.

"Ta poraz je bil veliko drugačen od tistega v Indian Wellsu in to moram vzeti kot nekaj pozitivnega. Mislim, da sem realna, saj sem pred osmimi meseci rodila otroka. Vem, da si običajno želim priti v četrtfinale, polfinale ali finale, ampak ob vsakem dvoboju razmišljam le o napredku. Malo sem razočarana, ker nisem mogla igrati več dvobojev pred temi gledalci, ampak lepo se bo vrniti prihodnje leto," je še povedala 26-letna teniška igralka.

Spomnimo, da je imela igralka v preteklosti duševne težave. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Spomnimo, da je imela igralka v preteklosti duševne težave. Zelo odmevna je bila zgodba Naomi Osake, ki se je leta 2021 povsem nepričakovano umaknila z OP Francije. Naj omenimo, da je tistega leta Osaka zmagala na OP Avstralije in v Pariz prišla kot ena od glavnih favoritinj za zmago. Nato pa se je po zmagi v prvem krogu umaknila.

Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam se je še pred Roland Garrosom odločila, da ne bo komunicirala z mediji, saj je menila, da ji druženje z njimi povzroča preveč stresa in tesnobe. To je v medijih in med organizatorji turnirja dvignilo precej prahu.

Francoski organizatorji so ji sprva zagrozili s finančno kaznijo, za katero je igralka dejala, da upa, da bo ta denar šel v dobrodelne ustanove. Za tem so svoje stališče še poostrili in ji zagrozili celo z izključitvijo s turnirja, če se ne bo udeleževala novinarskih konferenc. Ni jim je bilo treba izključiti, ker je Osaka pred tem sama zapustila turnir. Očitno se je uspela izviti iz tega primeža in danes spet igra na turneji.

