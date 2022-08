Najstnica se tudi zavedala ni, kaj jo je doletelo

Teniška igralka Ema Raducanu je lani na OP ZDA poskrbela za eno največjih senzacij v zgodovini tenisa. To uspeh je na mladi igralki pustil posledice in niti sanjalo se ji ni, kako bo vse skupaj vplivalo nanjo.

Emma Raducanu na enem izmed treningov opazuje Rafaela Nadala, ki ga zelo spoštuje.

Me too, sis. pic.twitter.com/XRLLSE6Vgs — F r a n 🇪🇸 (USOdal era 🗽) (@_rafalewis) August 28, 2022

Emma Raducanu je priznala, da se ji niti sanjalo ni, kako bo lanska zmaga na OP ZDA vplivala nanjo, ob tem pa vseeno upa, da bo znova našla formulo, da ji še kdaj v karieri uspe takšen podvig. Mlada igralka je čez noč zaslovela, njena rezultatska krivulja pa je začela vztrajno padati. Sponzorji so se začeli sukati okrog nje in že kmalu za tem so se začele pojavljati kritike, da se preveč ukvarja s sponzorji in premalo s treningi. Eden izmed menedžerjev je celo dejal, da lahko s svojimi zaslužki postane "dekle za milijardo dolarjev".

Mnogi ji očitajo, da se preveč ukvarja s sponzorskimi zadevami. Foto: Guliverimage

Veliko bolj enostavno je reči, kot pa narediti

Spomnimo, da je mlada Britanka spisala zgodovino, ko se je lani skozi kvalifikacije prebila na glavni turnir OP ZDA, nato pa ga še osvojila. In to brez izgubljenega niza. Po senzacionalni zmagi je dejala, da bo še naprej trdo trenirala in poskušala nadaljevati v takšnem slogu. Danes priznava, da je bilo to veliko lažje reči, kot narediti. Pričakovanja javnosti so veliko večja in mediji jo spremljajo na vsakem koraku.

"Takrat je bilo zelo enostavno to reči, ko se niti ne zavdaš, kaj te je doletelo. Takrat sem bila pod vplivom tistih dveh tednov. Od takrat se je zgodilo veliko stvari," je povedala trenutno 11. igralka sveta.

Bo na letošnjem OP ZDA utišala kritike? Foto: Guliverimage

Po tisti zmagi, ko je postala prva igralka, ki je na turnirju za grand slam osvojila deset zaporednih zmag, na preostalih turnirjih ni zmagala več kot na dveh zaporednih dvobojih. Zato so možnosti, da letos še enkrat zmaga, zelo majhne. Vseeno pa je v Flushing Meadows prišla s pozitivno popotnico.

Na zadnjem turnirju v Cincinnatiju se je prebila do tretjega kroga, kjer je sprva premagala Sereno Williams, nato pa še Viktorijo Azarenko. V tretjem krogu je tesno izgubila proti Američanki Jessici Pegula, igralki iz prve deseterice.

Še eden v vrsti trenerjev

Raducanujeva ravno tako nima sreče pri izbiri trenerjev, saj jih je v tej sezoni zamenjala že kar nekaj. Tokrat je na preizkušnji ruski strokovnjak Dimitrij Tursunov. Zdi se, da 19-letnica pod njegovo taktirko igra bolj hrabro in agresivno.

"Zagotovo so bili turnirji, na katerih mi to ni uspevalo. Zadovoljna sem, kako mi je to uspevalo v Cincinnatiju. Videla sem napredek, ko sem igrala proti Sereni in Viki. Prav tako sem imela tesen dvoboj proti Jessie. Zagotovo je bilo pri moji igri videti pozitivne stvari," je povedala mlada igralka, ki pravi, da moraš ceniti rezultate in zmage, saj ti ne prihajajo ravno pogosto.

"Iz tega moraš potegniti nekaj pozitivnega in vem, da lahko igram na takšni ravni. Ko igraš proti Sereni in Viki, ne gre samo za tenis, ampak tudi za psihološki del. Torej da ostaneš osredotočen in da se na ustrašiš nasprotnika na drugi strani mreže," je še dejala Britanka.

Lani je Emma Raducanu na OP ZDA pripravila eno največjih senzacij v svetu tenisa. Foto: Guliverimage

V uvodnem krogu je čaka izkušena Francozinja

Emma Raducanu bo uvodni dvoboj na OP ZDA igrala v torkovih nočnih urah. Njena nasprotnica bo izkušena Francozinja Alize Cornet, trenutno 40. igralka sveta. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.