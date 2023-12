Gre za priznanje, ki ga je doslej največkrat prejel Švicar Roger Federer - izbran je bil kar devetnajstkrat, od tega 17-krat v nizu, lani pa je šlo v roke Španca Rafaela Nadala. Prvi igralec na svetu, Srb Novak Đoković, na primer tega priznanja še nima.

Jannik Sinner is in good company for the ATP Fans' Favourite award ❤️ pic.twitter.com/iS2QGOjIoz