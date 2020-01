Na račun Đokovićevih izbruhov, je moral požreti marsikatero besedo

tem dvoboju izjemen servis, kar je po njegovih besedah največja zasluga Gorana Ivaniševića, zelo veliko vlogo v njegovi ekipi pa ima tudi Marjan Vajda.

V Melbournu ga od petka naprej spremljata Goran Ivanišević in Marjan Vajda. Foto: Gulliver/Getty Images

Načrt je bil drugačen, a …

"Predvsem lahko povem, da imata Goran in Marjan zelo odprt in iskren odnos ter sta dnevno v stikih. Goran tukaj igra med veterani in bo do konca turnirja z nami. Načrt za to leto je sicer bil, da je na turnirjih za grand slem z menoj samo en trener. Nekajkrat smo poskusili, da sta skupaj in izpadlo je zelo v redu. Sicer mi bolj ustreza, da gre na nekatere turnirje eden, na druge drugi," je uvodoma povedal srbski teniški zvezdnik.

"Stvari so tako bolj jasne, enostavne, ampak njun odnos in komunikacija sta izvrstna. To mi veliko pomeni. Če nisem razpoložen za dolgo pogovore, mi je pomembno, da so informacije, ko jih dobim "prečiščene". Torej, da se on njih pogovarjajo preden pridejo do mene. Ona dva to spoštujeta in zelo dobro delata."

"On je kot član družine. Človek, na katerega se lahko zmeraj naslonim in z njim lahko delim pozitivne in negativne trenutke." Foto: Gulliver/Getty Images

Medtem ko je Ivaniševič v njegovi ekipi le šest mesecev, ga Marjan Vajda spremlja že vrsto let. Nole je že večkrat poudaril, da mu Slovak pomeni več, kot samo trener. "Od prvega trenutka, ko sva se spoznala in začela skupaj delati, sem dobil vtis, da mi bo zelo blizu in da bova imela pristen odnos. Srečo imam, da je danes z menoj."

Bili so tudi trenutki, ko je nanj zlival bes

"On je kot član družine. Človek, na katerega se lahko zmeraj naslonim in z njim lahko delim pozitivne in negativne trenutke. Skupaj sva doživela veliko nepozabnih trenutkov, ki se jih bova spominjala do konca življenja. Bilo so tudi trenutki, ko sem nanj in na ljudi okrog mene zlival bes, ampak on je tod vedno dostojanstveno prenesel in me razume. Zato sem mu večno hvaležen."

V nedeljo Novaka čaka nov dvoboj. Foto: Gulliver/Getty Images

V osmini finala ga čaka Argentinec

Đoković, ki ima na OP Avstralije lepe spomine, saj je tam zmagal že sedemkrat, bo v osmini finala igral proti Argentincu Diegu Schwartzmanu. Do zdaj sta igrala tri medsebojne dvoboje, a je bil do zdaj vedno boljši Đokovič.

Na treningih Đokovića je vedno velika množica teniških navdušencev.