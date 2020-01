Đoković spet z Japoncem, Federerja čaka domačin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan teniškega OP Avstralije bostana igrišče že tretjič stopila Novak Đoković in Roger Federer. Prvi bo že drugič zapored igral proti japonskemu predstavniku, medtem ko Rogerja Federerja čaka domačin.

Oba člana velike trojice bosta igrala na osrednjem igrišču. Prvi bo igral Novak Đoković, v tretjem krogu ga čaka Jošihito Nišioka, trenutno 71. igralec sveta. Srbski zvezdnik in osem let mlajši Japonec sta do zdaj igrala le v Davisovem pokalu. Takrat je bil veliko boljši Nole, ki mu je v dvoboju oddal le tri igre.

Roger Federer je velik ljubljenec avstralskega občinstva, a tokrat ne bo na njegovi strani. Švicarja na drugi strani mreže čaka domačin John Millman, ki že ima skalp velikega Federerja. Avstralec ga je premagal leta 2018 na OP ZDA, sicer pa je skupni izid v medsebojnih zmagah 2:1 za Baselčana.