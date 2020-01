Šok za Sereno Williams: Preveč napak, da bi me imenovali profesionalna športnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan OP Avstralije v ženski konkurenci je minil v znamenju poraza prve dame ženskega tenisa Serene Williams, ki jo je v 3. krogu odpravila 27. nosilka Kitajka Wang Qiang. Williamsova je bila ob porazu šokirana, a je priznala, da je za zmago enostavno napravila preveč napak. Ob 9. uri se bosta pomerili mladi zvezdnici svetovnega tenisa: komaj 15-letna Coco Gauff in Naomi Osaka. Vse štiri slovenske predstavnice v igri dvojic so izgubile.

Osemintridesetletnica, sicer sedemkratna zmagovalka v Melbournu, je s 4:6, 7:6 (2) in 5:7 izgubila proti 28-letni kitajski tekmici, ki je prikazala zelo zanesljivo predstavo z le malo neizsiljenimi napakami.

"Danes sem enostavno naredila preveč napak, da bi me lahko imenovali profesionalna športnica," je dejala Serena Williams po dvoboju.

Williamsova se je sicer pri zaostanku za niz in odvzem servisa vseeno vrnila v igro v drugem nizu in končno odvzela tekmici začetni udarec, ko je Wangova servirala za zmago pri 5:4, ter izsilila odločilni, tretji niz.

Mlada Kitajka Qiang Wang je presenetila prvo damo svetovnega tenisa. Foto: Getty Images

A nato je Američanka izgubila svoj servis pri 5:6 v tretjem in podelila tekmici vstopnico za preboj med 16 najboljših igralk, sama pa se je prvič po letu 2006 poslovila že v tretjem krogu OP Avstralije.

Williamsova je bila prva favoritinja na stavnicah za letošnji naslov v Melbournu, a je naletela na (preveč) odločno Wangovo, ki je na njunem edinem medsebojnem obračunu pred tem lani osvojila le eno igro. V četrtfinalu OP ZDA jo je namreč Williamsova po le 44 minutah igre premagala s 6:1 in 6:0.

"Moja ekipa je verjela vame, vedno je vedela, da tudi meni lahko uspe preboj. Po porazu na OP ZDA sem trdo delala in danes se lahko le zahvalim trenerski ekipi," je dejala Kitajka.

Na osrednjem igrišču bosta igrali Coco Gauff in Naomi Osaka, igralki, ki v zadnjem obdobju polnita teniške tribune. Do zdaj sta odigrali samo en medsebojni dvoboj. Lani je po dveh nizih zmagala Osaka. Foto: Gulliver/Getty Images

Ob 9. uri bosta moči merili Osaka in Gauffova

Pravico osrednjega igrišča sta peti dan turnirja dobili tudi Coco Gauff in Naomi Osaka, igralki, ki v zadnjem obdobju polnita teniške tribune. Do zdaj sta odigrali samo en medsebojni dvoboj. Lani je po dveh nizih zmagala Osaka. Po dvoboju pa je bilo zelo čustveno, saj mlada Coco ni mogla skrivati solz razočaranja. V znak velikega spoštovanja jo je Osaka prosila, da naj ostane z njo na igrišču in nameni nekaj besed svojim navijačem.

Poraz za Slovenke v igri dvojic

Ponoči so v igri dvojic igrale tudi štiri Slovenke, a so bile vse neuspešne. Katarina Srebotnik je v paru z Avstralko Monique Adamczak izgubila proti španski navezi. Georgini Garcia-Perez in Sari Sorribes Tormo sta slavili s 6:2 in 6:4.

Andreja Klepač je združila moči s Čehinjo Lucie Hradecko in v v prvem krogu proti Japonkama Nao Hibino in Makoto Ninomija izgubila s 4:6 in 0:6.

Tamara Zidanšek, ki je v sredo končala dvoboje v posamični konkurenci, je v dvojicah igrala z Mario Bouzkovo, a potegnila krajšo. Njuni nasprotnici Su-Wei Hsieh in Barbora Strycova sta zmagali s 6:3, 7:5.

Dalila Jakupović (desno) in Raluca Olaru sta izgubili proti drugima nosilkama, Madžarki Timea Babos in Francozinji Kristini Mladenović, ki sta zmagali s 7:5 in 6:3. Foto: Getty Images

Dan se je slabo končal tudi za slovensko-romunski par Dalila Jakupović - Raluca Olaru. Na uvodu prvenstva dvojic sta bili zanju usodni drugi nosilki, Madžarka Timea Babos in Francozinja Kristina Mladenović, ki sta zmagali s 7:5 in 6:3.