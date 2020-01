Rafaela Nadala po dramatičnem dogodku s pobiralko žogic čaka rojak

Rafael Nadal v uvodnih dveh krogih ni oddal niti enega niza in bo velik favorit tudi proti Busti. Igralca sta imela do zdaj štiri medsebojne dvoboje in prav vse štiri je dobil Nadal. Majorčan je v drugem krogu doživel enega najbolj dramatičnih trenutkov v karieri, potem ko je ponesreči v glavo zadel pobiralko žogic. K sreči je z njo vse v redu in sta zdaj postala tudi velika prijatelja.

Zelo zanimivo bo spremljati dvoboj Nicka Kyrgiosa in Karena Kačanova. Zadnji ima boljši izkupiček v medsebojnih zmagah (1:0). V primeru, da Kyrgios zmaga, bi se lahko v naslednjem krogu srečal z Rafaelom Nadalom.

Na delu bo tudi nepredvidljivi Daniil Medvedev. Rus je v Melbournu postavljen kot četrti nosilec, njegov nasprotnik je tokrat domačin Alexei Popyrin.