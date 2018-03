Tretja igralka sveta prva velika poraženka turnirja Indian Wells

Garbine Muguruza

Dvaindvajsetletna Američanka, ki je 100. na svetovni jakostni lestvici, je do največje zmage v svoji karieri prišla v treh nizih s 2:6, 7:5 in 6:1. "Vse skupaj mi je danes malce ušlo iz rok," je po porazu dejala 24-letna Garbine Muguruza, ki je dodala: "Veliko se bom naučila od tega dvoboja. Še enkrat si ga bom ogledala in našla napake."

Drugih večjih presenečenj v ženski konkurenci turnirja s skupnim nagradnim skladom skoraj 16 milijonov ameriških dolarjev ni bilo, saj sta tako prva igralka sveta Romunka Simona Halep kot peta nosilka Slovakinja Karolina Pliškova brez težav napredovali v tretji krog.

Pliškova je premagala Irino-Camelio Begu iz Romunije s 7:6 (4) in 6:1, medtem ko je Halepova premagala Karolinino sestro dvojčico Kristyno Pliškovo s 6:4 in 6:4.

Druga igralka sveta Caroline Wozniacki, ki s Halepovo bije srdit boj na vrhu lestvice WTA, bo svoj prvi dvoboj na turnirju odigrala danes proti kvalifikantki iz Španije Lari Arruabarreni.

Šarapova se razhaja s trenerjem

Po sredinem porazu v prvem krogu turnirja v Indian Wellsu - drugem zaporednem turnirju, na katerem se je poslovila že v prvem krogu - je spremembe v svojem strokovnem štabu napovedala Rusinja Maria Šarapova. Petkratna dobitnica turnirjev za veliki slam, ki se že skoraj leto dni poskuša vrniti med najboljše, je sporočila, da se razhaja s svojim dolgoletnim trenerjem Nizozemcem Svenom Groeneveldom. Imena novega trenerja še ni sporočila.

Kyrgios odpovedal turnir

V moški konkurenci je tik pred zdajci nastop na turnirju v Indian Wellsu zaradi poškodbe komolca odpovedal Nick Kyrgios. Temperamentni 22-letni Avstralec bi se v drugem krogu moral pomeriti z Rusom Danilom Medvedjevim, namesto njega pa bo priložnost dobil srečni poraženec kvalifikacij Matteo Berrettini iz Italije.