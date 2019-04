Podvig 23-letnega Rusa v Monte Carlu, izločil je Novaka Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

23-letni Rus Danil Medvedev je v četrtfinalu Monte Carla izločil prvega nosilca turnirja in številko ena svetovnega tenisa, Srba Novaka Đokovića. Foto: Reuters

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je na turnirju serije masters v Monte Carlu izpadel v četrtfinalu. Prvega nosilca turnirja je s 6:3, 4:6 in 6:2 izločil Rus Danil Medvedev. Danes bo na delu tudi Rafael Nadal, drugi nosilec turnirja.

23-letni Rus Danil Medvedev je v četrtem poskusu vendarle prišel do velike skalpa in ugnal številko ena svetovnega tenisa. Današnji dvoboj je bil sploh njun prvi na pesku, mladi Rus pa se je v kneževini izkazal za pravi strup proti favoritom. Že v četrtek je izločil Stefanosa Cicipasa, šestega nosilca turnirja.

Đoković se je z Medvedevom pomeril četrtič, prvič na pesku. Prejšnje tri dvoboje je dobil Srb. Foto: Reuters

Đoković, dvakratni zmagovalec tega turnirja, je izgubil pet iger na svoj servis proti desetemu nosilcu. Slednji se bo v polfinalu meril s še enim Srbom Dušanom Lajovićem, ki je v četrtfinalu premagal Italijana Lorenza Sonega s 6:4, 7:5.

Rafa ne bi smel imeti težav

Rafael Nadal, ki je prvi favoriti in v Monte Carlu lovi že 12. zmago, bo tokrat igral proti Gudiu Pellu. V medsebojnih dvobojih vodi z 2:0 Nadal, ki je tudi tokrat favorit v dvoboju. Rafa je bil v predhodnih dveh dvobojih dominanten, saj je do zdaj oddal le sedem iger.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nepredvidljivi Italijan navdušuje

Zadnja bosta na osrednje igrišče stopila Borna Ćorić in nepredvidljivi Fabio Fognini iz Italije. Igralca sta do zdaj igrala le enkrat, in sicer je bil pred petimi leti v Umagu boljši Fognini. Ta je v osmini finala presenetil Aleksandra Zvereva, tretjega nosilca turnirja.