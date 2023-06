Med plavanjem na Floridi umrl nekdanji igralec NFL

Iz NFL so ob novici o njegovi smrti na Twitterju objavili izjavo, v kateri so navedli, da je "družina NFL globoko užaloščena zaradi smrti Ryana Malletta. Naše misli so z njegovo družino in ljubljenimi."

Na podlagi poročila urad šerifa okrožja Okaloosa je mogoče sklepati, da je bil Mallett v vodi skupaj s skupino od devet do 12 oseb in je utonil, ko se je skušal vrniti na obalo. Po vsej verjetnosti se je znašel v morskem toku. Nacionalna meteorološka služba je izdala izjavo, v kateri je opozorila na močne morske tokove na tem območju.

Umrl je kljub poskusom oživljanja

Nesreča se je zgodila ob obali Destina na Floridi. Mallet, ki je igral za klube New England Patriots, Houston Texans in Baltimore Ravens, je bil v vodi s skupino, ko so zašli v težave, so sporočile oblasti. Malletta so reševalci zvlekli na kopno, a je umrl kljub poskusom oživljanja.

Pred kratkim je bil Mallett zaposlen kot srednješolski nogometni trener v rodnem Arkansasu. "Izgubili smo velikega človeka. Hvala za vse, Ryan," je superzvezdnik Tom Brady zapisal na Instagramu ter objavil fotografijo iz časov, ko sta bila skupaj pri Patriots.

