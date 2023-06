Športni zvezdnik se je pohvalil z ulovom, oboževalci niso navdušeni #foto

40-letni nekdanji NFL-igralec ameriškega nogometa Jay Cutler je z objavo na Instagramu po lovu razburil svoje oboževalce in širšo javnost, saj je na fotografiji ponosno poziral z ubitim medvedom, ki ga je uplenil na spomladanskem lovu v Montani.

Poleg tega je Cutler med lovom v Montani v gozdovih našel še ogromno losovo rogovje s pripadajočo lobanjo, ki si jo je nadel na rame.

Priljubljen med navijači Chicago Bearsov

V svoji 12-letni karieri v NFL-ligi (poklicna liga ameriškega nogometa) je med drugim zaigral za Denver Broncos, ki so ga tudi izbrali v naboru. Pot ga je, zanimivo, vodila tudi v Chicago Bearse, kariero pa je zaključil v sezoni 2017−2018 pri klubu Miami Dolphins. Prav v Chicagu pa je bil nekdanji "medved" zelo priljubljen med navijači, a z nedavno potezo si je tudi med njimi prislužil črn madež, ki ga bo težko izbrisal.

Nekateri komentatorji so bili nad njegovim ulovom navdušeni in so mu za trofejo čestitali, a ti so bili v manjšini. Večina oboževalcev in komentatorjev je njegovo početje obsodila, mnogi med njimi so se spraševali, zakaj je moral svojo trofejo deliti z javnostjo, spet drugim pa ni bilo jasno, kako je lahko na to dejanje ponosen. "Odvratno! Kako lahko nekdo uživa v tem?" se je vprašal samo eden izmed njih.

Cutler med znanimi obrazi ni edini "lovec"

Cutler na svojih družabnih omrežjih redno objavlja svoje trofeje, med drugim se je pohvalil, da je lani poleti ulovil jelena, ki ga je lovil dve leti. Ni pa Cutler edini, ki se po zaključku športne kariere ukvarja z lovom in svoj ulov deli z javnostjo, to med drugim počno tudi nekateri drugi znani obrazi, med njimi voditelj, ustvarjalec podkastov in komik Joe Rogan, NFL-igralca Derek Wolfe in Carson Wentz, filmski igralec Chris Pratt, pevec Blake Shelton in drugi.

Med leti 2013 in 2020 je bil Jay Cutler poročen s televizijsko osebnostjo in modno oblikovalko Kristin Cavallari, s katero si delita tri otroke. Hodila sta že od leta 2010, njuna ločitev pa je bila dokončna leta 2022, nad otroki pa si delita skrbništvo.