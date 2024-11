Marijan Vajda, slovaški teniški trener, je z Novakom Đokovićem začel sodelovati leta 2006, ko je eden najboljših teniških igralcev vseh časov delal prve korake na teniški turneji ATP. Že dve leti za tem je Novak v svojo vitrino postavil prvo lovoriko za grand slam, potem ko je leta 2008 zmagal na OP Avstralije. Do danes je Beograjčan zbral neverjetnih 24 zmag na turnirjih velike četverice in v času svoje še vedno aktivne kariere dosegel kar nekaj rekordov. Eden izmed najbolj prestižnih je, da je postal edini igralec v zgodovini tega športa, ki je na prvem mestu preživel več kot 400 tednov.

Dolgo časa sta zelo uspešno sodelovala. Foto: Guliverimage

Imel je samo en cilj

"Ko sem ga spoznal, je imel samo samozavest. Rekel mi je: 'Marijan, postal bom številka ena svetovnega tenisa'. Ko sva začela delati, sem mislil, da ne more biti boljši. Kot trener sem videl, kako je napredoval, kako je bolje treniral in kako se je razvijal. A zanj je bil cilj, da postane prvi igralec in da osvoji vse tiste turnirje, grand slam lovorike," je pred dnevi za srbski RTS povedal Vajda.

Leta 2017 si je danes 37-letni Đoković poškodoval komolec. Takrat se je odločil, da razpusti celo ekipo, tudi slovaškega trenerja. A ni trajalo dolgo, da je Đoković znova združil moči z Vajdo in kmalu za tem je spet prišel na svoja stara pota ter začel osvajati največje turnirje. Dokončno sta nehala sodelovati leta 2022, skupaj pa sta preživela kar 15 let.

Novak Đoković ja na OI v Parizu izpolnil dolgoletno željo, ko je postal olimpijski prvak Foto: Reuters

Vajda je še povedal, da si nikoli ni mogel predstavljati, da bo njegov zdaj že nekdanji varovanec osvojil toliko turnirjev in da bo najboljši v zgodovini tega športa. Vse do danes sta ostala v stikih in posebej čustveno je bilo, ko sta se slišala po zlati olimpijski medalji, ki jo je Đoković osvojil letos v Parizu.

"Velikokrat si pošiljava sporočila. Govorila sva po olimpijskih igrah. Jaz sem bil v solzah, on je bil v solzah. Vsi smo bili v solzah, ko je osvojil olimpijsko zlato. To je bila krona njegovega dela, vseh njegovih uspehov, in to je bilo res nekaj izjemnega," je še povedal Vajda, ki se je pred dnevi mudil v Beogradu, ko je tam potekal teniški turnir.

Novak Đoković je medtem že končal letošnjo sezono. Odpovedal se je nastopu v Torinu, kjer igra najboljših osem igralcev letošnje sezone.

